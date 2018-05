Houston Dynamo derrota 2-3 a Chicago Fire con goles de Alberth Elis y Romell Quioto

Chicago, Estados Unidos

Con dos goles de Alberth Elis y otro más de Romell Quioto, Houston Dynamo venció este domingo 2-3 al Chicago Fire por la temporada regular de la Major League Soccer.



En duelo jugado en el Toyota Park de Chicago, Romell Quioto abrió el marcador a los 4 minutos del partido a pase del argentino Tomás Martínez (ex River Plate), pero luego el equipo local puso las cosas 2-1 con goles de Nikolić y Campos.



Todo parecía en favor del equipo de la ciudad de los vientos, pero Alberth Elis decidió que la historia fuera distinta y a los 56 puso el empate a dos mediante lanzamiento penal. Pero no era suficiente, a los 74 Boniek García le sirvió un pase de gol a Elis quién la mandó al fondo.



Curiosamente, además de participar en el marcador, los tres hondureños también fueron amonestados. Boniek al 67, Quioto al 79 y Elis al 80.



Houston Dynamo marcha sexto en la conferencia de Oeste y tras 11 partidos jugados lleva 18 puntos y cuatro partidos sin perder. Su próximo juego será el próximo viernes a las 6:55 pm ante New York City FC en el BBVA Compass Stadium.