Fernando El Niño Torres se despide del Atlético de Madrid con un doblete

Madrid, España

El Atlético de Madrid (2º) empató 2-2 con el Eibar (9º) este domingo en su campo en la 38ª y última jornada liguera, con doblete de Fernando 'El Niño' Torres, en su despedida del equipo rojiblanco.



Un gol de Kike García (35) adelantó al Eibar, pero entonces apareció Torres para hacer el empate (42), antes de rubricar el 2-1 en un mano a mano con el portero (60), aunque Rubén Peña se encargó de equilibrar (70) empañando en parte la fiesta de Torres.



El delantero fue recibido sobre el césped del Metropolitano con un gran mosaico en las gradas en el que se podía leer el lema "De Niño a leyenda" acompañado por su número nueve en un partido en que su adiós fue la principal atracción y que el Atlético acabó con diez por la expulsión de Lucas Hernández (63).



Sin nada en juego después que el Atlético ya tuviera asegurada su segunda plaza liguera, tras el empate del Real Madrid ante el Villarreal 2-2 el sábado, los rojiblancos buscaban una victoria para despedir a lo grande la Liga, tras conseguir la Europa League el miércoles pasado.



El técnico Diego Simeone dejó de entrada en el banquillo a gran parte de los hombres que participaron en esa final como Antoine Griezmann, que dejó su sitio al 'Niño' Torres.



- El Eibar golpea primero -

Los rojiblancos buscaron llevar la iniciativa ante un Eibar, que les dificultaba la salida con una presión alta y rápidos repliegues, que impedía a los locales encontrar huecos en la defensa visitante.



Torres, al que todos sus compañeros buscaban constantemente para servirle el gol, avisó pronto con un balón demasiado cruzado.



El Atlético llegaba, pero no concretaba y lo pagó cuando Kike García remató cruzado un pase de Joan Jordán para adelantar al Eibar (35).



El gol cayó como un jarro de agua fría en el Metropolitano, pero antes de ir al descanso, el argentino Ángel Correa se fue por la izquierda para asistir a la derecha donde llegaba Torres para rematar y equilibrar el marcador (42).



Correa fue uno de los mejores hombres este domingo en el Atlético con sus internadas y asociaciones con Víctor Machín 'Vitolo'.



- Torres adelanta al Atlético -

Tras el descanso, Simeone buscó más mordiente metiendo a Griezmann y a Diego Costa, quien nada más salir al campo asistió a Torres para que el 'Niño' se internara en el área y superara en el mano a mano al portero serbio Marko Dimitrovic para hacer el 2-1 (60).



El segundo gol de Torres no arredró, sin embargo, al Eibar, que siguió buscando el gol, beneficiado por la expulsión de Lucas Hernández por doble amonestación (63).



La insistencia del equipo vasco tuvo su premio cuando Rubén Peña soltó un tiro desde la frontal del área que se coló por la escuadra de Jan Oblak ((70).



En el último cuarto de hora, el Eibar se volcó sobre la portería de Oblak, aprovechando la superioridad numérica, pero el marcador ya no se movería.



En los partidos anteriores del día, el Espanyol (11º) ganó 1-0 en el campo del Athletic de Bilbao (16º), mientras el Valencia (4º) ganó 2-1 al Deportivo de La Coruña (18º).



La jornada y la temporada se cierra con el partido entre el Barcelona y la Real Sociedad, marcado por la despedida de Andrés Iniesta.