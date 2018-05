John Suazo y Júnior Lacayo los primeros fichajes de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

El volante John Paul Suazo y el delantero Júnior Lacayo han sido oficializados este domingo como los primeros fichajes de Olimpia, convirtiendo en oficiales los rumores de prensa del mes pasado.



Suazo de 22 años, llega al León con un contrato de tres años, después de haber estado cinco años en Marathón.



John Paul, es el primer fichaje de la directiva de Olimpia, que aún no contrata entrenador ni hace oficial la continuidad de Nahún Espinoza, entrenador que estuvo en los últimos 10 juegos del Albo.



Lacayo, ex de Victoria y del Santos Laguna y Tampico Madero de México, llega al León también con tres años de contrato.



Olimpia tendrá que reformar su plantel y su proyecto, tras cuatro torneos sin llegar a la final y sin objetivos en Concacaf para 2018-2019, pues no logró ninguna de las tres plazas del país para torneos internacionales.



Suazo y Lacayo salieron campeones con Marathón el sábado al vencer la final con penales a Motagua.