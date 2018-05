Estos son los representantes de Honduras para torneos de Concacaf 2018-2019

Tegucigalpa, Honduras

Honduras ya definió sus tres clasificados a las competencia de Concacaf de la temporada 2018-2019.



Marathón, campeón del Clausura y con más puntos en la tabla general (64), ocupará la plaza de Honduras 1 y por ende jugará en febrero de 2019 la Concacaf Champions League.



Real España, campeón de Apertura, se clasificó para la Liga Concacaf, que se jugará el próximo agosto de 2018 en su segunda edición (Olimpia fue el campeón de la primera edición), un torneo entre Centroamérica y el Caribe que da un cupo a la Champions League.



Motagua, subcampeón en Apertura y Clausura, se clasificó como Honduras 3 a la Liga Concacaf de agosto, tras ser además el equipo con el segundo mejor promedio de la temporada (61 puntos).



Los otros clubes que ya se han clasificados para la Liga Concacaf son (en orden alfabético): AD Municipal Perez Zeledon (CRC), Arnett Gardens FC (JAM), CD Árabe Unido (PAN), CD FAS (SVL), CD Walter Ferretti (NCA), Club Franciscain (MTQ), Chorrillo FC (PAN), Portmore United FC (JAM), Santa Tecla FC (SLV) y Santos de Guapiles FC (CRC).

Vale recordar que Olimpia no podrá participar este 2018-2019 en Concacaf, porque no se clasificó a ninguna final en Honduras y su promedio no fue superior a Motagua.

Sin embargo, debió al menos ser tomado en cuenta para una de las plazas de Guatemala, por su condición de actual campeón de Concacaf League.

Concacaf decidió dar los cupos de Guatemala a Costa Rica y Panamá+, en lugar dell actual campeón Olimpia.