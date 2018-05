El surgimiento y evolución de un artista

Para Cristian Gavarrete, ocuparse del arte ya no podía ser un entretenimiento sino una forma de vida.

Tegucigalpa, Honduras

El país concede aún ciertos esplendores: ver el nacimiento de un artista, por ejemplo. Estar ahí cuando la vocación se transforma en compromiso humano, ser testigo de un proceso que nos vincula a conocer el arte, pero sobre todo la vida, porque el arte no es una habilidad, es un pacto de sensibilidad con la vida.

Por supuesto, académicamente hablando, apreciar la conciencia de un ser humano que comprende que la habilidad y la vocación son estadios de un largo camino, ventanas hacia una evolución donde los retos, los laberintos de la realidad, la disciplina, la lectura y el constante aprendizaje son los condimentos del pan nuestro de cada día.

Es muy probable que se nazca artista, pero es superior el viaje hacia la conciencia evolutiva para transformar la habilidad y vocación en lenguaje. Ese es el acto superior de crear, y es lo que diferencia a los artistas de los hábiles farsantes que inundan los llamados espacios culturales.

Gavarrete comenzó a dibujar entre las colinas montaraces de Tejeras, Lepaera, en un hogar muy humilde. Al inicio sus trazos le brindaban esa confianza lúdica y desinteresada, luego al crecer, sus creaciones le reclamaron poderosamente, pues ocuparse del arte ya no podía ser un entretenimiento sino una forma de vida.

Fue así que ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, luego regresó a Gracias, Lempira. En esa ciudad le conocí y entablamos una relación profesional cuyo objetivo era crecer no para alcanzar fama, posicionarlo o promocionarlo, sino para asumir la responsabilidad de darle forma a sus inquietudes sobre el arte en un país masacrado por la insensibilidad.

Vi los primeros trabajos de Cristian Gavarrete en 2013, retratos de mujeres pintados con café y otros residuos orgánicos; pude percibir la capacidad técnica, la fineza de los detalles, pero sobre todo me llamó la atención la honda nostalgia que transmitían estos trabajos: esas mujeres de rostros fuertes, entradas en años, transmitían una forma de la nostalgia alejada del sentido romántico, mágico realista o del tratamiento tradicional ligado a la estampa que marcó ciertas miradas sobre el tema indigenista.

Todo lo contrario, estos rostros prefiguraban bárbaras incógnitas, no había un sentido contemplativo sino un filoso alejamiento en sus miradas, sus sonrisas no anunciaban a la alegría sino que con nobleza no querían que su dolor fuera un efecto impresionista.

Estos primeros trabajos con las características descritas fueron la causa para que me acercara a Gavarrete. El descubrimiento de esa fuerza me detuvo y me detiene hoy, muchos años después, para ver una y otra vez sus obras, releerlas, y otra vez, buscar respuestas sobre el mundo.

A diferencia de un taller estético, de un programa curatorial bajo prescripción normativa de riesgo, balance, frivolidad técnica y giros calculados como los de la decadente institución arte de Honduras, muchos escritores, curadores e intelectuales tenemos proximidades más esenciales con el arte y la literatura, y por supuesto, con los artistas. Esto implica una postura abierta y, lo más importante, que aspire a aprender todos los días y a reconocerse dentro de las sorpresas que depara la creación artística.

No creo en la curaduría que propone fórmulas, creo en la curaduría que propone discusiones, visiones, caminos y sobre todo una mirada anarquista porque las discusiones no se ganan, ni se imponen, son evidencias dispersas de los análisis y la reflexión; las visiones no se estructuran o se convierten en “productos” son anclajes utópicos para aproximarse a una idea; y los caminos son posibilidades para maravillarse en la dispersión infinita que nos permiten, casi siempre, regresar al lugar en que partimos para saber qué haremos con nuestros pasos.

El trabajo curatorial con Gavarrete consistió en tres años de conversaciones dispersas, silencios, acuerdos y desacuerdos. Horas y horas viendo sus trabajos hablando de generalidad y detalles, muchas preguntas, lecturas, conversaciones sobre artistas y escritores, y sobre todo, dejar que él fluyera hacia su propio descubrimiento.

Hoy es un artista joven que ha recibido altos elogios y que está en un proceso que, sin duda, lo consolidará como uno de los mejores artistas de Honduras. Su pintura ha pasado la primera prueba de fuego con la exposición “Posdata” en el marco del Festival internacional de Poesía Los Confines 2017 y en el presente se expondrá al público del Museo para la Identidad Nacional MIN donde inaugurará la muestra “Reminiscencias” el jueves 24 de mayo y permanecerá hasta el 24 de junio.

La impecable capacidad técnica de Gavarrete no es una pedante demostración de su habilidad. Esto se entiende al analizar su vocación para interiorizar una realidad y luego, como sucede con el buen arte, leerla para crear un lenguaje universal donde nos encontremos los hombres y las mujeres.

Los personajes que se asoman en sus cuadros para existir están inacabados. Su presencia solo puede ser fragmentaria y dispersa. Son ecos o fantasmas evocados por un cronista de sus despojos.

Cada cuadro desborda la mutilación de las primeras capas o de la pincelada fina, con brochazos que aciertan a reforzar cierta violencia; ejercicio del que sale bien librado Gavarrete por el uso del color, pues no se trata de gritar la pintura, sino de engullir al espectador en el silencio, entrar en la subjetividad de un mundo lacerado por la pérdida, unido por las cicatrices y acicalado por sus propias entrañas.

El color, entonces, es el mayor personaje en la pintura de Gavarrete, pero no asiste como recurso, sino como un lenguaje orgánico que nos relata la belleza y barbarie de una tierra que ha sido arrancada de la memoria, de la infancia hecha añicos ante la necesidad. Esta pintura posee una feroz inocencia donde no cabe la nostalgia sino el incendio y la destrucción de la esperanza.