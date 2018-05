San Pedro Sula, Honduras

Pese a que la directiva de Marathón había solictado que los simpatizantes del Motagua no ingrearan al Yankel Rosenthal, varias personas vestidas de azul no quisieron dejar de apoyar al águila.



Los miembros de la Policía Nacional tuvieron que reforzar los anillos de seguridad, pero eso no evitó que unos 100 seguidores del Motagua ingresaran al estadio de San Pedro Sula.



Ante esta situación, Orinzon Amaya, presidente del Marathón, tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos. "No busquemos problemas, nos van a cerrar el estadio", pidió a los aficionados.

Tras varios minutos de discusión los simpatizantes llegaron a un acuerdo con el director técnico del Monstruo verde.

