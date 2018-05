Entre aplausos despiden de las canchas a Gianluigi Buffon, histórico portero de la Juventus

Tegucigalpa, Honduras

Gianluigi Buffon dice adiós a la Juventus. El crack dejó entre lágrimas la cancha del Juventus Stadium este sábado en el duelo que su club ganó 2-1 al Hellas Verona.

Entre aplausos de sus compañeros, rivales y del público del estadio, Gigi dejó el uniforme de su amado club, al que acompañó incluso en Segunda División.

El portero italiano, que se va del club tras 17 temporadas, señaló el jueves al anunciar su despedida, que se daba todavía unos días para decidir sobre su futuro, que podría ser continuar activo o retirarse.

Mira aquí cómo despidieron a Buffon, y trata de no llorar...

Gianluigi Buffon subbed off on his final Juventus appearance to rapturous applause, hugs from teammates and opponents, tears and a standing ovation. pic.twitter.com/rjYkIMUW3b