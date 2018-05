Al ritmo de Stand by me, Harry y Meghan se dan el "sí"

Londres, Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle se casaron en una misa anglicana con sabor estadounidense en una mezcla de oraciones, música clásica, un coro gospel, así como un toque de soul.



El palacio de Kensington publicó el programa de la ceremonia del sábado en la Capilla de San Jorge del siglo XV en el Castillo de Windsor.



La ceremonia está basada en las liturgias Common Worship, la opción de misa más moderna de varias dentro de la Iglesia de Inglaterra, e incluyó oraciones e himnos, así como lecturas y selecciones musicales elegidas por la pareja y su familia.



El palacio de Kensington dijo "como cualquier pareja que se casa el príncipe Harry y la señorita Markle han puesto un gran cuidado en la selección de todos los elementos de su misa”.

El palacio señaló que fue un “esfuerzo de colaboración” entre los dos y también consultaron con el padre de Harry, el príncipe Carlos, sobre la música orquestal que se interpretará antes de que comience la misa.



La selección incluye obras de Johann Sebastian Bach, Edward Elgar, Gabriel Faure y Franz Schubert. El coro de la capilla interpretó obras como un motete del compositor inglés del siglo XVI Thomas Tallis. Un ensamble gospel de Londres, The Kingdom Choir, interpretaró la canción clásica soul de Ben. E. King "Stand By Me".



Jane Fellowes, hermana de la fallecida madre de Enrique, la princesa Diana, leyó un fragmento del “Cantar de los cantares”, una oda al poder del amor que dice: “Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo”.



Después de que los invitados canten "God Save the Queen", el himno nacional de Gran Bretaña, los recién casados saldrán de la capilla con el allegro de la "Sinfonía No. 1" del compositor del siglo XVIII William Boyce, y los sonidos gospel de "Amen/This Little Light of Mine".



Para la parte posterior se tiene estimado que los artistas Elton Jhon, Beyoncé, Adele y las Spice Girls, estén a cargo de amenizar la celebración.