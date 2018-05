EN VIVO: Así se desarrolla la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle

Londres, Reino Unido

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle se desarrolla este sábado con la precisión de un reloj suizo, como es tradición en la familia real inglesa.



A la ceremonia nupcial le seguirá un paseo en carruaje de los novios, una recepción-almuerzo ofrecida por la reina Isabel II y una fiesta por la noche organizada por el padre del novio, el príncipe Carlos.



Será precisamente el príncipe Carlos quien lleve al altar a su futura nuera debido a que el padre de la actriz estadounidense, Thomas Markle, no podrá asistir a la boda por problemas de salud, informó la Casa Real el viernes.





Estos son los detalles del programa del día, confirmados por el palacio de Kensington: (Horas de Honduras)



2:00 AM (08H00 GMT): unos 2.640 miembros del público empiezan a entrar en el recinto del castillo de Windsor, a una hora de Londres en dirección oeste. Entre ellos hay jóvenes que han mostrado liderazgo en sus campos, miembros de organizaciones de beneficencia, escolares locales y personal de la Casa Real.



2:30 AM (08H30 GMT): los invitados a la ceremonia en la iglesia de San Jorge empiezan a ocupar sus puestos. Llegan en carroza hasta la Torre Redonda (Round Tower) del castillo y caminan hasta la puerta sur de la iglesia.



4:00 AM (10H00 GMT): llegan a la iglesia los últimos invitados no miembros de la familia real.



4:20 AM (10H20 GMT): los miembros de la familia real empiezan a llegar en auto o a pie. Entran en la capilla por la puerta Galilea, en el costado sur, la única puerta de la iglesia original del siglo XIII que queda.



El príncipe Harry y su padrino, su hermano William, llegan a la escalinata oeste de la iglesia, probablemente a pie.



Será entonces cuando Markle y su madre Doria Ragland dejen el lugar en el que pasaron la noche y vayan en auto hasta la iglesia.



Las damas de honor se le unirán antes de entrar en la iglesia, también por la escalinata oeste.



5:00 AM (11H00 GMT): empieza la ceremonia. El príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona y padre del novio, Harry de Inglaterra, llevará hasta el altar a su futura nuera Meghan Markle.



El deán de Windsor, David Conner, oficiará la boda junto con el máximo responsable de la Iglesia anglicana en Estados Unidos, el obispo presidente Michael Bruce Curry, que pronunciará la homilía. Justin Welby, arzobispo de Canterbury, tomará los votos matrimoniales.



Los tres hermanos de la difunta princesa Diana, la madre de Harry, asistirán a la boda. Su hermana Lady Jane Fellowes hará una lectura.



6:00 AM (12H00 GMT): los recién casados abandonan la iglesia por la escalinata oeste.



Los miembros de la familia les saludarán desde las escaleras cuando partan para un paseo en carroza por Windsor de aproximadamente 25 minutos.



El recorrido pasará por la calle principal de la ciudad y la avenida arbolada que lleva al castillo de Windsor, donde concluirá.



La carroza elegida es la Ascot Landau, e irá escoltada por el Regimiento montado de caballería (Household Cavalry Mounted Regiment). Cuatro caballos grises, como es la

tradición con la familia real británica, tirarán de la carroza.



Si hace mal tiempo, la carroza elegida será la 1830 Scottish, que tiene unas ventanas mayores y paneles transparentes en el techo.



Almuerzo: recepción que ofrecerá Isabel II en el Salón San Jorge del castillo a la pareja y a los 600 invitados de la iglesia.



Luego, los recién casados y miembros de la familia real posarán para las fotos oficiales, que tomará Alexi Lubomirski.



Noche: el padre de Enrique, el príncipe Carlos, organiza una fiesta privada para 200 amigos y familiares en la Mansión Frogmore.