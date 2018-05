Estas son las reglas que debe seguir Meghan Markle para ser parte de la familia real

Londres, Reino Unido

Al casarse con el miembro de una de las familias más exclusivas del mundo, la actriz estadounidense Meghan Markle tendrá que aprender una serie de reglas de etiqueta cuyos orígenes se pierden en el tiempo.



Los invitados a su boda con el príncipe Harry de Inglaterra tendrán que demostrar también sus mejores maneras y atenerse al estricto protocolo.



A continuación se describen algunas de las normas que Markle y los invitados tendrán que seguir, según William Hanson, un experto en etiqueta real.



- Reverencias -

Cuando se encuentran con miembros de la familia real, los hombres deben hacer una inclinación con el cuello y las mujeres una reverencia, una formalidad que incluso algunos líderes mundiales encontraron difícil.



"No es una genuflexión hasta el suelo, porque luego igual no podrías levantarte, es una inclinación de la cabeza, las manos tras los costados, un pie detrás del otro. Dobla las rodillas, manteniendo la espalda recta", explicó Hanson.



Se espera que Markle aprenda rápidamente el protocolo, con la ayuda de cortesanos y miembros de la familia real.



Si está con el príncipe Harry, Markle asume su rango, y los miembros de la familia real por debajo de este deben hacerle la reverencia.



"Pero si Meghan va sola por un pasillo y se encuentra con la princesa Beatriz, que tiene sangre real, es Meghan la que tendrá que hacer la reverencia a Beatriz. Es confuso", admitió Hanson.



Para novatos, hay una manera fácil de identificar el rango de un miembro de la familia real.



"Puedes adivinarlo cuando llegan a los compromisos" dijo Hanson. "Cuanto menos importante eres, antes llegas".



- Presentaciones -

El cantante Ed Sheeran dio recientemente un ejemplo de como no hay que comportarse al saludar a un miembro de la familia real al colocar su mano izquierda en el brazo del príncipe Carlos cuando se estrecharon las manos.



"No uses la izquierda, debe quedarse a un lado", reveló Hanson. "Rompió el protocolo".



Al hablar con la reina, primero hay que llamarla "su majestad" y luego -en inglés- "ma'am", contracción de "madam", "señora".



- Vestido de novia -

Al haberse casado ya una vez, se especula si Markle llevará el tradicional vestido de novia o algo menos formal.



"Si es un vestido de novia, no creo que sea muy grande", aventuró el experto.



Se espera que Harry vista chaqué, chaleco brillante y corbata, aunque también podría vestir su uniforme militar de gala, como hizo su hermano Guillermo en 2011.



- La indumentaria de los invitados -

La invitación especifica que los asistentes deben llevar sombrero, un detalle que Hanson encontró "interesante" y que podría guardar relación con algunas infracciones del protocolo en la boda de William y Kate en 2011.



Samantha Cameron, la esposa del entonces primer ministro David Cameron, no llevó sombrero y se adornó el pelo con unas joyas.



"Según se dice, tampoco llevaba medias. Como esposa de un primer ministro e hija de un barón, debería estar más informada", explica.



El futbolista David Beckham también vulneró las reglas de etiqueta, con el cuello de camisa equivocado y una medalla que sobraba.



"Llevaba una medalla. En primer lugar, la llevaba en costado equivocado y, en segundo, la invitación no decía 'con condecoraciones'. No tenía que haberla llevado".



- ¿De la mano? -

Harry y Markle se han mostrado muy afectuosos en compromisos públicos, algo totalmente inusual en la familia real.



"Será interesante ver si Harry y Meghan siguen dándose la mano en compromisos oficiales", planteó Hanson.



"No es algo muy británico, es una forma de emoción, y los británicos normalmente sólo mostramos emociones a los perros y los caballos", añadió.