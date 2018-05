Motagua viajó a San Pedro Sula para enfrentar a Marathón en la gran final del fútbol de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Los dirigidos por Diego Vazquez salieron la mañana de este viernes rumbo a San Pedro Sula, para enfrentar al Marathón en la gran final del fútbol de Honduras, donde las águilas esperan traer el trofeo del controversial Yankel Rosenthal.



Apenas llegó el bus y los jugadores del Motagua subieron al mismo, en su mayoría el plantel dijo que no podía dar declaraciones y los únicos que dieron entrevista aunque escuetas fueron Jonathan Rougier y Germán Mayenfisch.



“Estamos bien y creemos en nosotros. toca enfrentar el partido con la seriedad que se merece. No sé si sea hermetismo, consideramos que era bueno evitar las cosas que fuera externas y todos consideraron que era bueno, en esta final vamos con todo”, dijo el portero de manera rápida.



Mayenfisch por su parte estaba brindando declaraciones pero evitó seguir tras la llegada de un Diego Vázquez que vociferó: “Ya les dije que no iban a hablar”.



A Motagua lo despidieron unos 30 aficionados del club los cuales tenían sus respectivas camisetas y banderas, estos ciudadanos le cantaron a los futbolistas y algunos de ellos dijeron que estarían en San Pedro Sula apoyando a la institución.