Pastelera promete sabor “etéreo” para la boda real

Londres, Inglaterra

El pastel de bodas de Meghan Markle y el príncipe Harry tendrá un sabor “etéreo” y un estilo inusual.



La maestra pastelera Claire Ptak dijo el viernes que el pastel de limón y flor de saúco de tres partes estará presentado de una manera no tradicional. Agregó que no está lista para revelar el diseño, pero el estilo fue aprobado por Enrique y Markle, quienes se casarán el sábado en el castillo de Windsor.



Los últimos cinco días Ptak ha trabajado con su equipo de seis pasteleros en las cocinas extragrandes del palacio de Buckingham.



No ha escatimado en los ingredientes: Unos 200 limones de Amalfi serán usados, así como 10 botellas de jarabe de saúco de Sandringham, hecho con flores de saúco de la residencia de la reina Isabel II en Norfolk.