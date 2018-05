Jennifer Aniston molesta por supuesta relación de su ex con Selena Gómez

Nueva York, Estados Unidos

La actriz estadounidense Jennifer Aniston habría estallado en furia luego de que se enterara de que su mejor amiga, Selena Gómez, estaría comenzando una relación amorosa con su exesposo Justin Theroux.



De acuerdo a una informante del portal digital HollywoodLife, "Jennifer está enojada por los rumores que giran alrededor de su ex y Selena".

"Le duele a Jen pensar que Justin ya esté en otra relación. Pensar en él con alguien más, especialmente una persona tan joven y con quien Jen tiene una relación personal. Es doloroso para ella. Definitivamente no lo quiere creer", reveló la fuente a la revista.



Asimismo, la misma persona agregó que "de Emma Watson a Selena, Jen está furiosa con cada imagen que ve de su ex con otra cara bonita en Nueva York. Jen no creerá ninguno de los rumores hasta que el propio Justin le diga que está en una nueva relación".



La estrella de Friends terminó su matrimonio con el actor, director y guionista estadounidense en febrero de este año, sin embargo, todavía no firman sus papeles de divorcio.

