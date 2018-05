Yustin Arboleda: “Sería lindo recibir a mi hija con el campeonato”

San Pedro Sula, Honduras

Goleador del torneo y pieza clave en el armado de Héctor Vargas en Marathón, Yustin Arboleda espera “que se dé título” en la final contra Motagua.



“Me gustaría dedicárselo a mi hija que viene en camino; es una motivación extra que voy a tener y trataré de dar el máximo para que el sábado seamos campeones.



Sería lindo poder recibirla con un campeonato”. El delantero dijo que jugar a las 2:00 PM no es excusa porque “el que no quiere estar en sol puede estar en una oficina trabajando, pero estamos contentosy motivados; una final no se juega cada día”.



Arboleda, que calificó a Rubilio Castillo “un delantero como pocos en la Liga”, dijo que “sería lindo ganar el título e irnos felices de vacaciones”.