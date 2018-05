Motagua busca la cuarta fuera del Nacional

Erlin Varela

Tegucigalpa, Honduras

Dos veces se subió al podio en San Pedro Sula a cantar el We Are The Champions, una vez lo hizo en Puerto Cortés y ahora busca hacerlo de nuevo en la gran ciudad en la final ante Marathón.

Hablar de consagraciones en finales fuera del Nacional no es una cosa de todos los días para Motagua. Apenas tres veces se ha coronado fuera de Tegucigalpa y mañana (2:00 PM en el Yankel) va por su cuarta coronación en patio ajeno.

“Esa fue mi última final con Motagua; el equipo llegó a jugar como si estuviera de local y me acuerdo que Luis Chito Reyes metió tres goles y fue la figura”, recuerda Mariano Godoy, uno de los volantes de aquel Azul que consiguió la primera estrella lejos del Nacional.

Era 28 de enero de 1979, el Ciclón de Néstor Matamala llegaba con una ventaja de 1-0 y en San Pedro Sula liquidó a Real España con un 4-1 en el Estadio Morazán.

En el olímpico

Ese 4-1 ante el Búho fue el cuarto título motagüense en la Liga Nacional, pero el primero en una ciudad distinta a la capital. “España era favorito por la localía, sin embargo nos pusimos 2-0 en el primer tiempo con goles de Luis Chito Reyes; en el segundo tiempo, Chito anotó el tercero y luego España descontó, pero anotamos el cuarto por medio de Primi Maradiaga casi al final, tras un pase mío.

La celebración comenzó y trajimos la copa a Tegucigalpa”, cuenta ángel Antonio Obando, ídolo de un Motagua que debió esperar 27 años para volver a celebrar en el fortín del rival.

El torneo fue el Apertura 06/07 y el rival fue nada más y nada menos que Olimpia. Luego del 1-1 en el Nacional, el León trasladó la final al Olímpico de San Pedro Sula y allí el pueblo azul festejaría su undécima corona con un claro 3-1.

Víctor Muma Bernárdez, Jocimar Nascimento y Luis el Güicho Guzmán firmaron aquella alegría del 17 de diciembre de 2006.

“Olimpia daba como que era campeón. Al llegar al estadio, todo era blanco y solo había un poco de la hinchada de Motagua; cuando entramos al campo vimos como que la fiesta estaba preparada para ellos, pero los de afuera son de palo y terminamos levantando la copa”, cuenta el uruguayo óscar Torlacoff, uno de los delanteros de ese Mimado campeón.

La tercera en el Puerto

Esa conquista en diciembre de 2006, con Ramón Maradiaga al mando, fue la segunda copa del Ciclón en San Pedro y la primera en el Olímpico.

“Le arruinamos la fiesta a Olimpia. Ellos llegaron al Olímpico pensando que eran campeones, pero se dio vuelta el resultado a favor de nosotros”, rememora Torlacoff, quien 10 años después vio cómo su Motagua levantó otra estrella fuera de casa.

Esta vez no fue SPS, sino que Puerto Cortés. En el Apertura 2016/17, los Azules de Diego Vazquez se metieron al Excélsior con la ventaja del 1-0 de la ida y ahí Carlos Discua regaló la decimocuarta copa del Azul y la tercera

a domicilio.

“Platense era el favorito por cerrar en casa y porque de local solo ganamos 1-0, la prensa hablaba de que era una ventaja mínima y que Platense le podía dar vuelta, pero fue un título sufrido y que a la vez se disfrutó bastante”, afirma Irvin Reina, uno de los volantes mixtos de aquellas águilas. Hoy, el destino le presenta al Azul la novena final fuera de Tegus... Hasta ahora, sonrió tres veces y lloró en cinco ocasiones. ¿De qué lado caerá la moneda en el Yankel?