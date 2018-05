¿Quién es Aaron M. Schlossberg, el abogado que amenazó con denunciar a dos migrantes ante ICE?

Nueva York, Estados Unidos

Aaron M. Schlossberg es un abogado en derecho comercial reconocido en Nueva York por su firma. Este jueves trascendió un video en el que amenaza a dos migrantes, entre ellos un hondureño, por hablar en español. La grabación fue publicada por las personas que estaban en el establecimiento de comida.



El posteo causó gran indignación en las redes sociales y varias personas decidieron comenzar a investigar al abogado. El resultado fue impresionante. Sus propios compañeros de la Universidad Johns Hopkins y de la Universidad de Washington ayudaron a identificar sus redes sociales.



Antecedentes racistas

En la plataforma YouTube existen una serie de vídeos en los cuales se muestra al abogado insultando a personas por su origen.



En uno de ellos publicado en 2017, Schlossberg formó parte de una agresiva protesta contra las personas que profesan el judaísmo y que estaban apoyando a Palestina.



También se reveló que el pasado 4 de mayo de 2016, Aaron M. Schlossberg hizo una donación de 500 dólares a la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Petición

El activista y columnista del The Intercept, Shaun King, quien ha estado detrás de la campaña para dar a conocer a este hombre, quiere interponer una queja formal ante las autoridades.



“Sus comportamientos son una clara violación del Código de Ética de la Asociación de Abogados de Nueva York y muestra que no puede ser justo e imparcial en su representación de personas”, escribió King en su cuenta de Twitter.



King le está pidiendo a sus más de 200,000 seguidores, y a quienes se hayan sentido ofendidos con esta acción, llenar una forma para poder presentar la queja ante el New York City Bar.

