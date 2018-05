El peculiar entreno de "Chama" Córdova previo a la gran final ante Motagua

San Pedro Sula, Honduras

Samuel "Chama" Córdova demostró que está afinándose para la gran final ante Motagua. Este jueves acudió al Yankel Rosenthal, en un horario no habitual, para correr y prepararse para el gran día.

El Monstruo Verde entrenaba a las 4:00 de la tarde, pero Chama confesó que fue al Yankel Rosenthal en horas del mediodía para entrenar con la temperatura que se jugará este sábado.

"En lo personal me tomé el costo de venir a correr a las 12 del mediodía, por la temperatura que se jugará, tenemos un compromiso individual y como equipo. Eso de correr, yo lo hice personal, me toca un partido duro, nunca he sido campeón. Yo lo hago para que el compañero sienta que hay compromiso y para que se motiven, ellos saben que yo trabajo de esta manera y eso al final es importante, yo quiero el título y es un buen día para hacerlo", explicó.

El lateral, que demostró su sacrificio personal, dijo que "la mentalidad de nosotros es ganar, estamos enfocados en eso, hemos recibido charlas motivacionales, y todo eso nos va a abonar".

Además aseguró estar listo. "Se ha tenido una semana muy motivante de trabajo, somos conscientes de lo que se está jugando", dijo.

¿Sienten presión de ganar la novena?

"Tenemos la responsabilidad de hacerlo, la gente quiere ese título y está con la fe, el compromiso es muy grande. La gente nos hace saber que tenemos que ser campeones y todos queremos eso".



"El que quiere venir a ver a Marathón campeón, tiene que venir al estadio y yo sé que el precio que se está pagando será justo porque lo vamos a compensar con la copa".

¿Prácticas desde lanzamiento penal?

De momento el equipo no ha practicado los penales en dado caso este sea el último recurso, para conocer al campeón.

"No hemos practicado penales, creo que el equipo tiene que cumplir en tiempo reglamentario, se puede alargar pero estamos listos".



