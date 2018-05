Honduras: Sectores que estarán sin electricidad el viernes 18 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el viernes 18 de mayo debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas GUA-L356, BER-L205, PAV-L368 y PAV-L367 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso, Yoro

Batán

Los Catrachos

Aldea Cebu

Estero de Indios

La Compuerta

Pajuiles

Urraco Pueblo

Birichichi

Palomas

Esfuerzos de Jesús

Pavón I y II

Mocula

La Fragua



De 8:30 AM a 4:30 PM en San Pedro Sula, Cortés

Colonia Los Naranjos

Residencial Toledo

Colonia Santa Marta

Lomas del Carmen

El Porvenir



De 9:00 AM a 5:00 PM en Nacaome, Valle

Colonia La Flor

El Guayabo

Jicaro Galán

El Obraje

Chocolate

Maracito

Lagartillo

Los Limones

Aldea El Chiflón

Las Balitas

Aldea Las Mesas

San Francisco de Coray

Barrio El Calvario

Barrio El Sombrerito

Barrio El Llano

Barrio Miraflores



De 9:00 a 10:00 AM y de 4:00 a 5:00 PM en San Lorenzo, Valle

Lufusa I

Lufusa II

Lufusa III

De 9:00 AM a 5:00 PM en San Lorenzo, Valle

Las Delicias

La Criba

Puerto Henecán

Barrio San José

Barrio Gracias a Dios

Brisas del Mara

Plaza Marinera

Barrio San José

Barrio El Centro

Barrio Buenos Aires

La Pista

Barrio Buena Vista

Colonia Obrera

Barrio 17 de Septiembre

Aldea El Comercio

Colonia Brisas del Norte

Aldea El Caimito

Corintio

Aldea Altos de La Cruz