Abogado amenaza con denunciar ante ICE a inmigrantes, entre ellos un hondureño, por hablar español

Nueva York, Estados Unidos

Un abogado amenazó a varios inmigrantes, entre ellos un hondureño, en Nueva York, luego de escucharlos pronunciar unas palabras en español.



El discurso de odio ocurrió en un restaurante de Manhattan cuando el abogado Aaron Schlossberg advirtió que llamaría a los funcionarios de inmigración federales para detener a los trabajadores de un restaurante de Midtown, porque no hablaron en inglés en su presencia.



"Nos escuchó hablar en español y comenzó a gritar, "recordó Oscar Villanueva, un inmigrante hondureño y empleado de Fresh Kitchen.



"Dijo que teníamos que hablar inglés", continuó Villanueva. "Empezó a decir muchas palabras feas ... Nos sentimos realmente mal, humillados".



"Su personal habla español a los clientes cuando deberían hablar en inglés", grita el hombre en el vídeo. "Están en América, 'mi país' ", dijo al administrador antes de invocar la amenaza de deportación.



"Creo que no están documentados", dijo el abogado refiriéndose al personal. "Así que mi próxima llamada es a ICE".



Schlossberg, de 42 años, es un donante republicano y 2016 registrado de $ 500 a la campaña del presidente Trump. La biografía de su compañía afirma que domina el español y conversa en francés.



La identidad del abogado intimidante fue expuesta y su reputación fue destruida en menos de 24 horas después de su estallido de insultos, detalla Periódico AM.



El incidente provocó que a su despacho llegaran cientos de carteles con críticas.



También trascendió una petición de Change.org exigiendo su inhabilitación. La petición alcanzó 2,100 firmas el miércoles por la noche, mientras que otra petición en línea reunió unas 1,600.

