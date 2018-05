El 'Cholo' Simeone ya es leyenda del Atlético de Madrid

Madrid, España

Tomó un equipo visto como el 'pupas' y lo ha llevado a la élite del fútbol europeo, Diego Simeone se hizo definitivamente un hueco el miércoles entre las leyendas del Atlético de Madrid al ganar la Europa League, su sexto trofeo en seis años.



Al alzar la Europa League el miércoles, su segunda desde que se hiciera cargo del equipo en diciembre de 2011, el 'Cholo' se convirtió en el técnico rojiblanco más laureado igualado con otra figura del equipo, el fallecido Luis Aragonés.



Ambos ganaron seis títulos dirigiendo al equipo 'colchonero', pero el 'Sabio de Hortaleza' lo hizo a lo largo de quince años en cuatro etapas, mientras que Simeone lo ha logrado en seis.



El 'Cholo' "artífice desde el banquillo del mejor momento deportivo jamás conocido en la entidad, igualó anoche los títulos del Sabio como técnico, si bien sus logros a nivel internacional no tienen parangón", recuerda este jueves el diario Marca.



- Mejor palmarés internacional -

Y es que Aragonés sólo consiguió fuera de las fronteras españolas una Copa Intercontinental (1975), a la que añadiría una Liga (1976/1977), una Supercopa de España (1985) y tres Copas del Rey (1976, 1985, 1992).



Frente al palmarés de 'Zapatones', Simeone acumula dos Europa Leagues (2018, 2012), una Supercopa de Europa (2012), una Liga (2013/2014), una Copa del Rey (2013) y una Supercopa de España (2014), sin contar las dos finales de 'Champions' perdidas ante el Real Madrid (2014, 2016).



"Este palmarés le convierten en el mejor entrenador que ha tenido el Atlético para batirse en partidos a nivel internacional", asegura Marca.



"Sigue creciendo la obra de Simeone", escribe el exinternacional atlético Kiko Narváez en el diario AS.



Kiko, uno de los referentes atléticos y compañero de Simeone cuando el equipo rojiblanco ganó su doblete Liga-Copa (1995/1996), no duda en asegurar que el triunfo 3-0 sobre el Marsella el miércoles, "es una victoria que hace ruido en Europa y demuestra que la era Cholo no es una moda pasajera".



Una era que comenzó precisamente con la Europa League, el primero trofeo que alzó Simeone en 2012, apenas cinco meses después de hacerse cargo de un equipo en horas bajas.



Desde entonces, el técnico argentino ha construido un equipo sólido basado en la firmeza defensiva y la rapidez en ataque, pero sobre todo en la capacidad de Simeone para transmitir su pasión.



"Si hay algo que tengo con los futbolistas es una comunión muy grande", aseguraba Simeone el miércoles tras un encuentro que tuvo que ver desde un palco debido a una sanción por su expulsión en semifinales del torneo continental.



- Filosofía 'cholista' -

En seis años, la filosofía 'cholista' del 'partido a partido' y pelear hasta el último minuto ha impregnado a un equipo que ha dejado de ser el 'pupas' para situarse entre los más grandes y poner la guinda al pastel con la inauguración de su moderno estadio Metropolitano.



La derrota en su segunda final de 'Champions' en 2016 ante el Real Madrid, desató las alarmas cuando un abatido Simeone dijo que "es un momento para pensar" haciendo temer a los rojiblancos que pudiera irse.



Pero, en septiembre del pasado año, renovó hasta 2020 con el club colchonero, convirtiéndose en el entrenador que más temporadas consecutivas lleva dirigiendo un equipo en una sola etapa en la Liga española.



Los rojiblancos, con el 'Cholo' al frente miran ahora al 14 de agosto, a la final de la Supercopa de Europa donde esperan a su rival que saldrá de la final de 'Champions' entre el Real Madrid y el Liverpool el 26 de mayo.