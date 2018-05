Iniesta tiene "muy decidido" dónde jugará tras dejar el Barcelona

Barcelona, España

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, afirmó este jueves que tiene "muy decidido" dónde jugará tras dejar el Barcelona, reiterando que la próxima semana anunciará si va a Japón o China, al tiempo que no descartó poder volver algún día como entrenador.



"Todo está muy decidido, a falta de estos últimos tres días que acabaremos de pulir alguna cosa", dijo Iniesta en una entrevista con la radio catalana Rac1, en referencia a su destino tras dejar el club azulgrana.



Preguntado por si será China o Japón, Iniesta se limitó a afirmar que será "uno de los dos", descartando que vaya a desvelar el secreto el domingo tras el partido de Liga contra la Real Sociedad en el Camp Nou, que será su último encuentro como azulgrana.



"(Será) la semana que viene, no sé el 'timing', cuando ya acabe todo, también en eso quiero ser yo el que quiere dar la primera palabra del sitio donde vaya", aseguró el capitán azulgrana.



Después de anunciar a finales de abril su marcha a final de temporada tras 22 años de azulgrana, el centrocampista internacional no disipó las dudas sobre su destino, limitándose a señalar que no sería un club europeo.



La prensa citó numerosos posibles destinos pero el club chino Chongqing Lifan, situado como el favorito durante mucho tiempo, desmintió la incorporación la semana anterior, tras lo cual se especuló con el interés del japonés Vissel Kobe, propiedad de Rakuten, el grupo nipón de comercio electrónico convertido en patrocinador principal del Barça.



Iniesta reiteró que su decisión de dejar el Barça "no es fácil" y no descartó de volver algún día como entrenador.



"Podría ser una posibilidad y en el futuro veremos", dijo Iniesta, que también ve a Gerard Piqué de presidente barcelonista, un deseo expresado a menudo por el central azulgrana.



"Lo veo como posibilidad que él sea presidente si es su deseo y en unos años quiere serlo", afirmó.



Preguntado por las especulaciones en torno al supuesto interés del Real Madrid por el brasileño Neymar, después de que Leo Messi afirmara al canal argentino TyC Sports que "sería terrible, un golpe grande a nivel futbolístico y por lo que significa para el Barcelona por los títulos que ganó", Iniesta se mostró menos drástico.



"Para mí no la catalogaría tan así. Sí que es cierto que Ney es uno de los jugadores más importantes que hay actualmente y que el Madrid lo tuviese sería un punto a su favor", reconoció.



"Pero, no creo que el Barça tuviese que volverse loco por esa situación", sentenció.