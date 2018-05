Meghan Markle confirma que su padre no acudirá a su boda con el príncipe Harry

Londres, Inglaterra

Meghan Markle anunció el jueves que su padre no acudirá a su enlace con el príncipe Harry de Inglaterra por problemas de salud.



"Lamentablemente, mi padre no asistirá a nuestra boda”, dijo Markle en un comunicado distribuido por el Palacio de Kensington. "Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda tener el espacio que necesita para centrarse en su salud”.



La oficina de prensa del príncipe Harry no reveló detalles sobre los problemas de salud de Thomas Markle, de 73 años, pero el cibersitio de farándula TMZ dijo que está hospitalizado en California tras someterse a un procedimiento para limpiar las arterias coronarias bloqueadas.



Según el medio, Thomas Markle dijo que se encontraba bien pero que necesitaba descansar. Estaba previsto que acompañase a su hija al altar de la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, para su boda el sábado.



El posible que Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, ocupe su puesto, aunque por el momento no hay confirmación oficial.



El comunicado de Meghan Markle coincidió con los ensayos del destacamento militar que participará en el cortejo nupcial por las calles de Windsor.



Los festejos incluyen un paseo de 25 minutos en carruaje por las inmediaciones del castillo una vez finalice la boda religiosa. Más de 2.600 personas han sido invitadas a los terrenos del castillo para seguir la procesión nupcial.



La madre de Markle está ya a Gran Bretaña y se espera que conozca a la reina Isabel II de Inglaterra _ la abuela de Enrique _ y a otros miembros de la Casa Real en los dos días previos al enlace.







A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de mayo de 2018