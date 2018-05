Buffon descarta regresar a la selección italiana

Roma, Italia

Gianluigi Buffon, que anunció este jueves que deja la Juventus, también declaró que no volverá a jugar con la selección italiana, cuando se hablaba de su presencia en un amistoso frente a Holanda el 4 de junio en Turín.



"No estaré. La Nazionale es otra parte de mi recorrido, pero no necesito otras manifestaciones de estima o afectividad", declaró Buffon.



Buffon ha jugado 176 partidos con la selección italiana. Su último encuentro con los Azzurri habrá sido por tanto un amistoso en marzo contra Inglaterra, perdido por 2-0.



Su presencia en el grupo italiano en esa ocasión había suscitado algunas polémicas, ya que varios observadores estimaban que tenía que dejar su lugar a otros guardametas en el marco de la reconstrucción en curso, tras la eliminación en la repesca de acceso al Mundial.



"Si Buffon se había convertido en un problema hace tres meses, no quiero ni pensar ahora, tres meses más tarde. La Nazionale tiene ya a grandes y jóvenes guardametas que deben vivir sus experiencias", declaró el jueves Buffon.