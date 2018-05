Barra del Motagua dice que estará este sábado en el Yankel a como dé lugar

Tegucigalpa, Honduras

La polémica decisión adoptada por la Policía Nacional de no dejar ingresar a la barra de Motagua ni aficionados que vayan con camiseta del conjunto azul al partido de la gran final este sábado en el Yankel Rosenthal ha causado tremendo revuelo.



En las redes sociales se han proliferado cientos de comentarios de rechazo a tal medida e incluso, la Revo presentó un comunicado donde solicitaron el ingreso de la barra y la asignación de un sector del estadio para acomodarse.



Uno de los dirigente de la Revo comentó que el no dejarlos ingresar es una estrategia sucia por parte del conjunto verde y aseguró que ellos estarán en el Yankel a como dé lugar.



“Todo esto lo miramos como una estrategia bien sucia porque aquí la directiva de Motagua los atendió con seguridad, les dio seguridad además que habían aficionados de Marathón en todas las localidades pensábamos que sería el mismo trato, de una u otra forma estaremos en el partido poque hemos estado en todo el torneo y no nos vamos a perder ahora la final”, comenzó diciendo Jairo Martínez, quien es líder la barra.

Aunque, Martínez asevera que estarán en el recinto, el tema de los precios es algo que les preocupa porque el costo de los boletos es demasiado caro. “Lo de los precios es uno de los factores que sí nos hace pensar porque son bastante elevados, la economía del país es muy mala como para estar pagando esos precios, es cierto que es una final pero el estadio no reúne las condiciones, el área donde está el estadio no es muy segura”.

Además, argumenta que si les toca vertirse de verde, lo harán. Todo será con el objetivo de apoyar a Motagua en este encuentro donde se busca la Copa 16.

“Hay un trabajo sucio desde el técnico, directivos y barra de Marathón, nosotros hemos estado siempre en los partidos y ahí vamos a estar, no sé la cantidad pero le puedo asegurar que sí vamos a estar aunque nos toque vestirnos de verde, lo veo ridículo eso de la camisa porque aquí ellos vinieron y no tuvieron ningún problema”.

VEA: Memes destrozan a Marathón por exagerado precio de los boletos

Para finalizar, Martínez recuerda a la opinión pública que ellos se han comportado bien como barra en los últimos duelos y que lo único que quieren es apoyar, ellos hacen un compromiso y esperan no tener problemas, declaró.

“Nosotros hemos adquirido un compromiso con la Policía y directiva de cero violencia hacia otros grupos y nos comprometimos más porque esperábamos estar en el partido de San Pedro y nos mostramos bastante organizados. Nosotros lo único que queremos es alentar al equipo y no vamos a buscar problemas ni vamos a amenazar a nadie, haremos un esfuerzo grande por los precios elevados, si alguien compra una entrada no tienen el derecho de sacarlo, el fútbol es una fiesta y es justo que ambas aficiones estén en el estadio”, concluyó.