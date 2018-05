Dispositivo de seguridad excepcional para la final de la Europa League

Lyon, Francia

Un dispositivo de seguridad "excepcional", en el que participarán 1.250 agentes de seguridad, está previsto para la final de la Europa League, este miércoles en Lyon entre el Marsella y el Atlético de Madrid, anunció este lunes el prefecto de la región Auvergne-Rhône-Alpes.



En un contexto marcado por la rivalidad entre el Olympique de Marsella y el Olympique de Lyon, "hemos previsto un dispositivo excepcional, dos veces más importante que durante los partidos de la Eurocopa 2016", subrayó el prefecto Stéphane Bouillon.



A las diez unidades móviles, compuestas por 1.250 entre policías, gendarmes y CRS, se unirán los policías municipales de Lyon y de Decines -donde se encuentra el Parc OL, estadio de la final-, un helicóptero y dos cañones de agua, detalló el prefecto. "El objetivo es que la fiesta sea un verdadero éxito", añadió.



Dentro del estadio habrá 1.100 vigilantes, 200 de ellos enviados por el Marsella y 20 por el Atlético. Las bebidas alcohólicas, los petardos y las bengalas estarán prohibidas.



Alrededor de 35.000 entradas se vendieron entre marzo y abril, subrayó Bouillon. Los aficionados del Atlético compraron 9.500, los del Marsella 11.500.



La prefectura espera que lleguen a Lyon entre 2.000 y 3.000 aficionados del Marsella sin entrada.



En Marsella el estadio Velodrome "ha organizado la difusión del partido y 45.000 plazas se han reservado, para los marselleses la fiesta estará también en su estadio", continuó Bouillon.



Uno de los objetivos del dispositivo de seguridad del miércoles es que las aficiones del Marsella y del Atlético no se crucen. Pasarán la jornada en lugares diferentes y los autobuses que llevarán a los hinchas al estadio tendrán una importante escolta policial.



En el recinto deportivo, los seguidores del OM estarán en la curva sur y los del Atlético en la norte.



"Barreras y zonas de tapón se instalarán en el estadio para evitar que los grupos de aficionados se encuentren", detalló Bouillon. "No estará prohibido que vayan al centro de la ciudad, el dispositivo también evitará los problemas alrededor del estadio y la reventa ilegal de entradas", añadió.



"No podemos descartar que se produzcan peleas, pero vigilaremos de cerca y estaremos preparados para reaccionar", subrayó.