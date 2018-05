¿Qué privilegios tienen los diputados del Congreso Nacional de Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

El salario de los diputados hondureños que rebasa los 100 mil lempiras pone en evidencia que los congresistas no solo fueron favorecidos con un aumento, sino que gozan de privilegios que van más allá de la distinción de colores políticos. A continuación las ventajas que tienen los 128 diputados propietarios.

1- No pagan vuelos

Los diputados hacen viajes con todos los gastos pagados a distintos destinos del mundo.

2- Salud

Tienen seguro médico privado internacional ilimitado. Muchas veces lo aprovechan para someterse a operaciones o tratamientos en el exterior.

3- Gastos por alojamiento

Todo diputado es honrado con gastos de transporte, movilización u hospedaje, ese presupuesto asignado es conocido como "gasto de zonaje".

4- Descanso

Reciben dos recesos al año. Los diputados a veces gozan de asuetos de más de cinco semanas. De acuerdo al artículo 55 de la normativa que regula el funcionamiento del Congreso Nacional, el período de receso de sesiones es desde el 1 al 31 de mayo, pero generalmente los parlamentarios no se van de vacaciones en esos días.

5- Sin rebajas

No se les deduce de su salario los días que no trabajan.

6- Zonaje

El salario para los congresistas se divide en cuatro categorías y es variable según el lugar de procedencia. Por ejemplo, los diputados de Francisco Morazán reciben 38 mil lempiras adicionales al salario, mientras los que resultaron electos por Comayagua o El Paraíso reciben 42 mil lempiras por gastos de zonaje.

7- Mejores pagados

Con el aumento salarial llegan y hasta rebasan un ingreso de 90 mil lempiras al mes. La remuneración los ubica en las principales posiciones de los mejores pagados de Centroamérica.

Otros privilegios

-Sesionan 3 días a la semana en el Congreso Nacional.

-Laboran en promedio 3 horas diarias de martes a jueves, días en los que hay reuniones.

-Los viernes no llegan a la Cámara Legislativa a menos que sean convocados de forma extraordinaria.

-Muchas veces los congresistas propietarios no asisten al hemiciclo y envían a sus respectivos suplentes.



Aunque las ventajas que goza la clase política del país generan revuelo y críticas entre la población, "para la mayoría de diputados esos aumentos son pírricos", según el diputado del Partido Nacional, Óscar Nájera.



