Héctor Vargas: "Esto que estoy viviendo con Marathón no tiene precio"

Tegucigalpa, Honduras

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, sostuvo que en Tegucigalpa lograron el resultado que estaban buscando para tener la posibilidad de cerrar en el Yankel Rosenthal... Además, dejó un mensaje en el aire "no jueguen con los sentimientos de la gente", repitió en un par de ocasiones, en una clara advertencia sin mencionar destinatario.

Confesó que duerme bien, que aunque es un trabajador incansable precisamente por su dedicación no tiene problemas con el sueño y destacó que "estoy por cumplir 60 años y ni canas tengo"-

¿Cómo está el ambiente?

Siempre hay algo que corregir, siempre hay algo porque ahí quisiste hacer y no se hizo. También se pueden ratificar algunas cosas que hicimos bien. Hay hambre en el plantel al margen de la posibilidad económica que se han resignado por jugar en el Yankel, está las ganas de salir campeón. El equipo demostró en Tegucigalpa que ya tiene personalidad para este tipo de circunstancia.

¿Está consciente el plantel de lo que se juega?

Seguro, les metí en la cabeza desde hace varias semanas que el amigo se conoce en dos lugares: en la cama y en la cárcel, el primero por el tema de la enfermedad. Esa persona hizo este estadio para que llegáramos a un lugar donde nos ganamos el pan de cada día y está en un lugar donde nadie quiere estar y queremos darle a él, una pequeña alegría, que lo puedo poner contento si levantamos la copa en este estadio.

¿Qué le ocupa?

Me ocupa todo lo que sea de mi equipo. Aquí dependemos de nosotros. La realidad nos dice que en este campeonato no hemos perdido aquí, me ocupa que los jugadores estén bien, si están bien tenemos muchas más posibilidades de levantar la copa.

¿Qué significado tiene para usted que el partido final sea en este estadio?

Es lo que buscábamos y lo hicimos con una obsesión muy grande el torneo pasado, que después la liga nos quitó la posibilidad. Hoy es diferente. Fuimos a buscar en Tegucigalpa la posibilidad de cerrar en casa, si te vienes con un 3-0 en contra la cosa cambia. Ahora vamos con todo, consciente de todo. Uno conoce este futbol y vi que muchos salieron con la cabeza abajo, no les salió lo que pretendían y vamos a ver cómo se comportan aquí.

Otra cosas, les he dicho no jueguen con el sentimiento de la gente, lo único que se le pide a quien venga a dirigir que no juegue con los sentimientos de la gente porque uno advierte no amenaza. Es que pueden pasar cosas que uno no espera.

¿Usted piensa que Motagua quería definir la final en Tegus?

Lo dijeron, sacaron hasta un video que lo habían ganado 3-0 y la idea era que íbamos a sufrir ahí y que aquí venían a levantar la copa.

¿Cuánto pesa el Yankel Rosenthal?

Pesan los números, de 20 partidos hemos ganado 17, empatamos dos y perdimos uno.

¿Está durmiendo bien profe?

Tranquilo, estoy por cumplir 60 años y no tengo ni canas porque no le doy importancia, no me preocupa porque yo me ocupo todo el día por eso cuando termina el partido salgo a buscar mi familia y mis hijos, porque yo vivo para esto y cuando me acuesto duermo tranquilo.

¿Se está preparando para 90 minutos o penales?

En el fútbol hay que tenerlos preparado todo, me ha tocado resolver los partidos con el plan B o C. Estamos preparados, si podemos resolver en los 90 bienvenido sea y si no llegaremos hasta la instancia que corresponde.

¿A quién tocará abrazar ahora?

Yo siempre digo que en el fútbol hay que abrazar a todos, no comparto eso que el futbolista cuando estuvo en un club no festeja cuando le hace un gol, yo festejo siempre. Un gol es una alegría.

¿Pero a los árbitros los había abrazado antes?

Se enojan cuando los critico, se enojan cuando los abrazo, no sé cómo comportarme dentro del campo de juego.

Entre Óscar Moncada o Héctor Rodríguez está el árbitro ¿Le preocupa algo?

El tema está en que hagan un buen trabajo, que no vengan predispuestos. Lo único que digo que de los únicos siete puntos que perdimos aquí, cinco fueron con Moncada, que no venga con predisposición. Se pueden equivocar, como pasó con Melvin contra Real España y el otro día seis amonestaciones contra nosotros y yo no dejo de pensar que es el mejor árbitro de este fútbol, simplemente se equivoca como todos pero me da la impresión que no lo hacen con predisposición a tratar de burlarse de la gente.

¿Cree en la limpieza del fútbol?

Si conociera tanto del fútbol te diría que sí, quiero creer en la pureza, pero si ninguna duda que no podemos creer tanto cuando el presidente de esta federación y el anterior están presos, no puedo ser tonto de decir que en el fútbol hay pureza.

¿Ahora no se dejaría meter la mano?

Por eso estoy diciendo que no jueguen con los sentimientos del hincha porque por ahí pasa algo que no se espera. Quiero creer en la pureza, pero tampoco puedo ser tonto sabiendo que los dos presidentes anteriores están presos por corrupción.

¿Es justo el precio de los boletos?

Sé que lo que cuesta, vivo de la realidad de este país hace 20 años, incluso estuvo enseñando fútbol a chicos de barrios marginales, en lugares que se palpa la miseria, pero esto es un momento histórico para el club y creo que se vale pedir prestado, tienen tres meses para devolverlo.

¿Cuándo usted habla de los sentimientos de la gente es por qué sabe algo o tiene algún presentimiento?

No, pero uno advierte porque a veces pareciera que hay esa soberbia de decir voy a tal cancha y en esa cancha voy a tratar de poner a la gente alterada, entonces comienzo a cobrar cosas que no corresponden o insultar los futbolistas, eso uno lo conoce. Este estadio está ávido de una posibilidad, si se ve que no hicimos nada, no habrá ningún problema, pero si hacemos las cosas bien y no salen por alguna influencia de algo, después no le echemos la culpa a nada.

Vargas ha callado bocas.

Siempre hay gente a uno lo va cuestionar porque uno habla mucho y no cae, pero yo voy a tratar siempre de decir mi verdad y ser honesto con mi trabajo.

¿Qué le preocupa?

Nada, porque todo es ganancia, sé que hicimos todos para llegar a esta instancia.

¿Ha hablado el presidente de premios?

Uno tiene establecido cuando hace su contrato lo que te tienen que dar, al menos en mi caso, que era tan poco, que se resigno tengo que pagar yo, pero yo quise venir aquí. Yo creo quizás estoy con un poquito más del 50% de lo que ganaba en Olimpia, pero estoy feliz. Esto que estoy viviendo con Marathón no tiene precio y no me importa el dinero.

¿Qué no conoce Diego Vázquez?

No sé que podrá presentar que sea una novedad, el equipo ha sido más o menos rutinario con respecto a la formación, todo lo que puedan hacer uno yo lo tiene previsto.

¿Considera que Motagua es un equipo fácil?

No, es un equipo que sabe uno más o menos lo que piensa, pero le ha dado réditos a ellos, Olimpia sabía que jugaban uno pudo eliminarlos, en ese aspecto tenemos que tener cuidado.

Podría ser el primer entrenador de Marathón en ser campeón en el Yankel.

Sí, sería lindo por la parte histórica, pero yo más lo tomo por la parte de darle alegría a alguien que en este momento no está en libertad y si podemos levantar la copa se la voy a dedicar este persona.

CURIOSA

"El único que teníamos la duda, que lo hizo muy bien, y ya se reincorporó es Mani Suazo, después estamos todos en condiciones. En una final uno tiene que estar cómo sea dentro del terreno de juego

El FUTURO

Alajuela

"Es que un empresario muy cercano a la dirigencia me escribió cuando iba a firmar el contrato por dos años, le mostró el mensaje a Rolin, le firmé para que después no pensara que estaba especulando. Luego me llamaron, el empresario muy fuerte, me dijo que como indemnización le diera 10 mil dólares a Marathón, pero quería que dirigiera la cuagrangular final que se está jugando en Costa Rica, entonces yo le dije que no, porque no podía dejar a un equipo en semifinales e irme como si nada, después de todo lo que les he propuesto a los muchachos"

¿Podría irse después del torneo?

Me podría ir, tengo dos chances, una del Chelsea y otra... Nooo, que me voy a ir, si aquí me quiere Marathón y mi esposa, después nadie más.

¿Si Alajuelense vuelve a llamar?

No creo, ellos tienen sus planes y necesidades, ya está un técnico trabajando. Aquí estoy bien, me cuidan y me tratan bien, donde me tratan bien yo me quedo.