Caso Collier: Alias "Susano" envía carta a su madre y asegura que está en prisión siendo inocente

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Fue enviado a prisión el pasado 23 de abril y desde entonces, Carlos Alfredo Alvarenga Romero, alias “Susano”, implicado en el crimen contra Carlos Collier, le ha enviado cuatro emotivas cartas a su madre Miriam Romero.

Los manuscritos, a los que tuvo acceso EL HERALDO, están plasmados en pequeñas hojas. El primero contiene 203 palabras, el segundo 56, el tercero 52 y el cuarto otras 52.

En cada una de las cartas, "Susano” inicia con un breve saludo donde le dice: “Hola, mami y madre bella”. Al final, se despide siempre con un “la amo, besos y abrazos”.

En la primera carta “Susano” dice: “No quiero que esté triste. Aquí estamos aprendiendo a convivir, sé que usted por medio de sus oraciones ha logrado que Dios me fortalezca”.

“Estoy aquí en prisión por un delito que no cometí. Mi único delito es haber sido amigo de Carlitos y créame que era mi pana, lamentablemente partió de manera trágica. Él ha de estar bien, nosotros quedamos con el problema”.

“No quiero que venga el Día de las Madres, dicen que se pone horrible y no me gustaría que se venga a asolear. Día de las Madres es todos los días, no de vez en cuando. Usted me ha demostrado estar conmigo siempre a pesar de mis errores. Usted sí tiene a Dios en su corazón”.

Estas son las cartas que Carlos Alfredo Alvarenga Romero ha enviado desde la cárcel a su madre, Miriam Romero.

“Dios está con nosotros”

La segunda carta dice, entre otras cosas: “Dios está con nosotros. No me canso de decirle que la amo mucho, la extraño”.

“Extraño sus atenciones. Ahora entiendo muchas cosas, más el valor de una madre y mi familia. Pero Dios sabe por qué suceden las cosas”.

En la tercera carta, “Susano” le dice a su madre: “Espero que esté tranquila. Usted más que nadie sabe que Dios está con nosotros, no nos dejará avergonzados, pronto se acabará este proceso, solo siga confiando. Usted es una mujer de fe. No esté triste, por favor”.

Y en la última carta le dice: “Quiero decirle que la extraño mucho, estamos tranquilos, acá estamos bien gracias a Dios, Él nos ha dado fortaleza y sabemos que pronto saldremos, somos inocentes, Dios lo sabe. Si nos molestan no hacemos caso. Sigan orando para que todo salga bien”.