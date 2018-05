Directivos del Partido Liberal no recibirán salarios

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Los miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) no recibirán salarios ni se asignarán dietas.

Así lo anunció el martes el titular de este órgano partidario, Luis Zelaya, quien por medio de su cuenta personal de Facebook escribió que “en la primera sesión bajo mi gestión decidimos no asignar dietas ni salarios a miembros del CCEPL, no siempre fue así... trabajamos por el Partido y nuestro país con vocación de servicio”. “Los puestos públicos, cargos a elección popular o partidarios son para servir, no servirse”, añadió.

Zelaya descartó que este mensaje sea en alusión al respaldo que brindó el jefe de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, para que se le aumentara el salario a los diputados en el Congreso Nacional.

“Los mismos diputados me han pedido un compás de espera para que entre ellos decidan y resuelvan las diferencias y yo se los he dado”, reiteró.

En relación con las pasadas gestiones del CCEPL, particularmente en el mandato de Elvin Santos padre o de Patricia Rodas, el excandidato presidencial aseguró que sus directivos tenían acceso a dietas, sin especificar algún monto.

En la actualidad existe una disputa interna entre allegados de Santos y Zelaya por la dirección partidaria, incluyendo en la jefatura de la bancada liberal, la cual tiene cuatro subjefes y una secretaria afines al exvicepresidente de la República.