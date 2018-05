Stephanie Salas, expareja de Luis Miguel, explota por su personaje en la serie

Ciudad de México, México

Netflix reveló el domingo el cuarto capítulo de "Luis Miguel, la serie" y ya comenzaron a salir reclamos sobre algunos personajes, en esta ocasión fue Stephanie Salas, expareja del cantante.



La mamá de la hija de Luis Mi explotó en su cuenta de Instagram, en donde aseguró que nada de lo que se contó en la serie sobre su relación con el "Sol de México" es real.



Además, dijo que era ofensivo e irrespetuoso el retrato que se había mostrado de su "noviazgo" con el cantante.

Mira aquí: Aseguran que Luis Miguel consumía cocaína a los 14 años



En su publicación dijo: "Respecto al capítulo de ayer que alude a mi persona quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación ente Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse.



No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron y yo recientemente relaté mi lado de la historia en la revista Hola!.



Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona. Y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia.", fue el mensaje publicado.



Los fanáticos del artista no esperaron mucho para reaccionar y asegurar que Stephanie no tiene por qué sentirse ofendida con la serie.



"Luis Miguel siempre será el mejor. El número uno. Agradecida deberías estar por tener a la hija de Luis mi"; "1-.Luis Miguel no necesita ser relanzado y 2-.Tú quién eres a parte del acoston de LM?"; "Debería de dar gracias por salir en la serie", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de la ex del cantante.

Te puede interesar: Mhoni Vidente habla sobre el paradero de la mamá de Luis Miguel