Gobierno de Trump defiende en la corte poner fin al DACA

San Francisco, Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump tratará el martes de convencer a una corte federal de apelaciones de que está justificada su decisión de poner fin al programa conocido como DACA creado por el ex presidente Barack Obama para proteger de la deportación a miles de jóvenes migrantes.



La Corte de Apelaciones del 9no Circuito será el primer tribunal federal de apelaciones que escuchará los argumentos para eliminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El DACA ha protegido de la deportación a unas 700.000 personas que llegaron de niños a Estados Unidos, ya sea porque sus padres entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas, por lo que podrían ser deportados si no cuentan con protección legal.



En enero, un juez federal en San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de Trump de poner fin al DACA y reinstauró el programa a nivel nacional.



El juez federal de distrito William Alsup rechazó el argumento de que Obama excedió sus facultades presidenciales al implementar el DACA y dijo que la administración Trump no consideró las repercusiones que traería el fin del programa.



“Este se ha vuelto un importante programa para los beneficiarios del DACA y sus familias, las empresas que los contratan, para nuestros cofres fiscales y para nuestra economía”, dijo el juez.



El gobierno federal dijo que estaba obligado a actuar porque Texas y otros estados amenazaron con demandar, lo que expone la posibilidad de que el programa tenga un caótico fin.



El gobierno busca que la Corte del 9no Circuito anule el fallo de Alsup, junto con las cinco demandas que consideró el juez, incluyendo una presentada por el estado de California y otra por parte de la rectoría de la Universidad de California.



Jueces federales en Nueva York y Washington, D.C., también han fallado contra el gobierno de Trump por el DACA. Se espera que la Corte de Apelaciones del 2do Circuito escuche este verano una apelación al fallo del juez de Nueva York.



De cualquier forma, es muy probable que la decisión sobre el DACA termine en manos de la Suprema Corte.