Se viraliza falso video romántico entre Daddy Yankee y Natti Natasha

Miami, Estados Unidos

Este martes se viralizó en las redes sociales un supuesto vídeo romántico entre los cantantes Daddy Yankee y Natti Natasha, pero fue la esposa del boricua, Mireddys González, quien se ocupó de poner fin al rumor.

Todo empezó cuando una página de Facebook, conocida como "Noticiero Puerto Rico", publicó un enlace con un vídeo donde supuestamente Daddy Yankee y Natti Natasha eran sorprendidos juntos en un jet privado.

En la toma sí se observa a los músicos algo sorprendidos, sin embargo, dentro de la aeronave también se encontraba parte del equipo de producción del puertorriqueño.

¿De dónde surge el vídeo? Este fue grabado y publicado por el manejador Raphy Pina, que también se encontraba a bordo del lujoso jet previo a cumplir compromisos laborales.

Como era de esperar, la noticia falsa llegó a ojos de la esposa de Yankee, Mireddys González, quien a través de sus redes sociales desmintió el tono romántico del vídeo.

"Hay madreeeeee???? Miren tienen que dejar de vivir la vida de los artistas. No estén sufriendo calenturas ajenas. Dile ahí @nattinatasha@pinarecords1 Pina deja el papel de paparatzi ????".

Pero González no fue la única que se pronunció ante la noticia, Pina también lo hizo: "Que sigan sufriendo desde sus Casas. El itinerario de nosotros no lo para nadie a menos que nos compre el avión y esa está difícil ? #PinaRazzi on fire ?".