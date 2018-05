“Solo: A Star Wars Story” aterriza en Cannes

Cannes, Francia

"Solo: A Star Wars Story" (“Han Solo: Una historia de Star Wars”) aterriza en la Riviera francesa para tener su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes.



El director Ron Howard, con una gorra con la inscripción "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana", presentó a su elenco previo al debut de la cinta sobre Han Solo.



Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Joonas Suotamo, como Chewbacca, posaron para fotógrafos para promocionar la producción más grande de Hollywood que se exhiba en el festival este año.



Es la tercera película de "Star Wars" que llega a Cannes, después de "Attack of the Clones" (“Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones”) en 2002 y "Revenge of the Sith" (“Star Wars, Episodio III: La venganza de los Sith”) en 2005.



“Solo” se estrenará en las salas de cine de Francia el 23 de mayo, dos días antes que en Estados Unidos.