Margot Kidder, Luisa Lane en “Superman”, muere a los 69 años

Margot Kidder, quien dio vida a Luisa Lane junto a Christopher Reeve en las películas de "Superman" de finales de los 70 y principios de los 80, falleció.



Kidder murió el domingo en su casa en Livingston, Montana, notificó la Casa Funeraria Franzen-Davis en su sitio de internet. Tenía 69 años.



Su manager, Camilla Fluxman Pines, dijo que la actriz falleció tranquilamente mientras dormía.

No se proporcionaron más detalles.



"Superman", dirigida por Richard Donner, fue un taquillazo dos décadas antes de que las cintas basadas en los libros de historietas sobre superhéroes se convirtieran en las megaproducciones dominantes de la taquilla. Los realizadores de las cintas de Marvel y D.C. de hoy la han citado como una inspiración esencial.



Tanto Kidder como Reeve, quien interpretaba a Superman, eran relativamente desconocidos cuando consiguieron los papeles protagónicos para el filme de 1978. Los realizadores se reservaron a las grandes estrellas para otros roles: Gene Hackman actuó como el villano Lex Luthor y Marlon Brando como el padre de Reeve, Jor-El.



Kidder tuvo muchas de las líneas memorables de la película, incluyendo "¿¡Me salvaste!? ¿¡Quién te salva a ti!?" en su primer encuentro con el superhéroe cuando ella y un helicóptero caen del tope de un edificio en Metrópolis.



El presidente de Marvel Studios Kevin Feige calificó ese momento como "la mejor salvada de un superhéroe en la historia del cine" durante un evento de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en honor a Donner el año pasado.



Kidder y Reeve protagonizaron tres películas más de "Superman", la última de ellas "Superman IV: The Quest for Peace" (“Superman IV, en busca de la paz”) de 1987.



Ambos siguieron siendo conocidos casi enteramente por sus papeles en "Superman" y tuvieron dificultad para conseguir otros roles protagónicos. Reeve, quien quedó paralizado del cuello para abajo tras caerse de un caballo en 1995, murió en el 2004.



Kidder también tuvo un papel pequeño en "The Great Waldo Pepper" (“El carnaval de las águilas”) de 1975, con Robert Redford, y uno protagónico en "The Amityville Horror" (conocida en Latinoamérica como “Satanic” o “Aquí vive el horror”) de 1979.



En 1990 sufrió un accidente automovilístico debilitante que la dejó en silla de ruedas por casi dos años y le hizo difícil trabajar.



En 1996 la actriz dijo en una entrevista de la cadena ABC con Barbara Walters que había estado batallando una enfermedad mental, una lucha que se hizo pública cuando fue hallada aturdida y sucia en un patio no muy lejano del estudio donde una vez interpretó a Lane.



Nacida en Canadá, Kidder vivió las últimas décadas en Montana, donde dedicaba gran parte de su tiempo al activismo político.