Familia de Meghan Markle con historial manchado por problemas de drogas, peleas, alcohol y hasta la bancarrota

Los Ángeles, Estados Unidos

Mientras Meghan Markle hace los últimos ajustes al vestido para su boda con el príncipe Enrique, los cortesanos británicos andan con los pelos de punta con la familia de la actriz estadounidense porque no dejan de sacarse trapos al sol.



La futura duquesa es cercana a sus padres divorciados, Tom Markle y Doria Ragland, pero otros parientes fueron excluidos de la boda del 19 de mayo en medio de fuertes historias que incluyen peleas, alto consumo de alcohol y hasta un arresto.



Markle, que creció en Woodland Hills, un barrio a las afueras de los Los Ángeles, llegará al altar tomada del brazo de su padre de 73 años, que ganó un premio Emmy como director de iluminación y que hoy está retirado en México.

Poco antes de la entrada del siglo XXI, la entonces adolescente y aspirante a actriz hablaba sobre la relación con su padre en un video grabado por su amiga Ninaki Priddy mientras conducían por Los Ángeles.



"No estamos en los mejores términos", señaló en la grabación publicada el año pasado en YouTube.



Pero ya adulta, ha expresado públicamente su amor por Tom. "Tus abrazos son todavía los mejores de todo el mundo", escribió en 2016 en un Instagram.



Como hará en su enlace real cuando entre en la iglesia, Markle llegó a Hollywood del brazo de su padre, que la llevaba a diario a los estudios de la telenovela de la ABC "Hospital General" y a los de la comedia de Fox "Casado con hijos".



Tom llevó a Meghan a las escuelas más exclusivas de Hollywood y a la universidad privada de Northwestern, en Illinois, después de ganar 750.000 dólares en la lotería en 1990, según reportes de prensa.



La pareja real se conoció a mediados de 2016 y ella quedó encantada, describiéndolo como "un caballero" en un video obtenido por el tabloide británico The Sun.



"Cuento de hadas falso"

La madre de Meghan, una afroestadounidense instructora de yoga y terapeuta geriátrica de 61 años, conoció a Tom cuando trabajaba como asistente de maquillaje de "Hospital General".



Nacida en Ohio, ha tenido problemas financieros, informó el diario The Daily Mail. Según el rotativo, en 2002 se declaró en bancarrota con activos por valor de unos 10.400 dólares y deudas en tarjetas de crédito por 58.000.



"Aunque mi ascendencia mixta pudo haber creado un área gris para mi propia identificación, dejándome con un pie de cada lado de la cerca, hoy lo asumo", escribió Markle en 2015 en una columna en la revista Elle en la que abordaba el tema de la multirracialidad.



Meghan y el príncipe revelaron en una entrevista en la BBC que pasaron mucho tiempo con Ragland antes de comprometerse. "¡Su mamá es increíble!", lanzó Harry, sexto en la línea de sucesión al trono.



Hubo especulaciones sobre si su padre quedaría fuera de la lista de invitados después de que la actriz excluyera a sus medio hermanos Tom Jr y Samantha, hijos de un matrimonio anterior de Tom Markle.



Tom Jr, de 51 años y residente en Oregón, fue arrestado en enero bajo sospecha de apuntar a su novia en la cabeza con una pistola en estado de embriaguez. Finalmente no fue procesado por la justicia y la pareja se comprometió.



El medio-hermano de Markle, con dos hijos y sendos divorcios a sus espaldas, dijo que se distanció de su hermana cuando ella comenzó a trabajar en Toronto en el drama "Suits".



Y es poco probable que la relación mejore después de que Tom Jr enviara una carta a Enrique recomendándole cancelar "una boda de cuento de hadas falsa", ya que su hermana no era "obviamente la mujer correcta" para la monarquía.



"Mientras más tiempo pasa para tu boda real, queda más claro que éste es el mayor error en la historia de las bodas reales", indicó en la misiva del 26 de abril, publicada por la revista In Touch. También la acusó de vaciar las arcas de su padre hasta llevarlo a la bancarrota en 2016.



Samantha, de 53 años y residente de Florida, cambió recientemente su apellido de Grant para volver al Markle y anunció que publicará un libro de memorias titulado "The Diary of Princess Pushy's Sister", en español "Diario de la hermana de la princesa prepotente".



Otros miembros de la familia son los hijos de Tom Jr, Tyler y Thomas Markle III, quien tachó de "locos" a su padre y su tía por esta pelea pública.