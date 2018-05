Salvador Nasralla dice que Mel Zelaya le tiene pavor al orlandismo

Tegucigalpa, Honduras

El expresidenciable Salvador Nasralla aseguró este lunes que el coordinador de la Alianza de Oposición, José Manuel Zelaya Rosales, le tiene pavor al orlandismo, haciendo referencia al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández.



"Hay terror en el orlandismo, le tienen pavor... bueno, hasta Mel le tiene pavor", expresó Nasralla en el foro La Entrevista de Canal 11 que dirige el periodista Raúl Valladares.



Asimismo, "El Señor de la televisión", reveló que pusó 10 millones de lempiras de su bolsa para la creación del Partido Anticorrupción (Pac), sin embargo, aclaró que en la formación de su nuevo ente político no piensa poner ni un solo centavo.



Seguidamente, admitió que el partido Libertad y Refundación (Libre) fue quien le ayudó en las elecciones generales anteriores y a defender sus posiciones.



En el programa, Nasralla criticó el aumento de 50 mil lempiras que se propinaron los diputados del Poder Legislativo.



"El Congreso es un privilegio. A mí me gustaría solo trabajar el martes y miércoles como en el Congreso y ganar 105 mil pesos (lempiras), me encantaría, pero no importa, no tengo envidia de eso, no me hacen falta los 105 mil", acotó.

