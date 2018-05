¿Con Neuer o sin Neuer? Löw desvela el martes su lista para el Mundial de Rusia 2018

AFP

Berlín, Alemania

Prácticamente inédito esta temporada, Manuel Neuer es un enigma y un rompecabezas para el seleccionador alemán Joachim Löw, que el martes anunciará la lista provisional de la selección que defenderá el título mundial en Rusia.



Los amistosos de marzo dejaron claro que con su equipo tipo la Mannschaft puede competir con cualquiera, empatando 1-1 contra España, pero que con las novedades (siete cambios) deja dudas, al perder 1-0 con Brasil.



"Hemos visto que no somos tan buenos como nos dicen. Fue claramente insuficiente por parte de algunos", señaló Toni Kroos tras la derrota.



- ¿Y si Neuer renuncia?

Como sus colegas, Löw podría optar por una preselección y esperar a la fecha oficial, el 4 de junio, para anunciar los 23 que disputarán el Mundial. Este método le permitiría aplazar la difícil elección de sus tres arqueros.



Neuer, capitán del equipo, ya regresó a los entrenamientos del Bayern, pero no juega desde septiembre, cuando sufrió su segunda fractura de pie consecutiva.



¿Qué garantías puede ofrecer un arquero que solo ha disputado cuatro partidos -en agosto y septiembre- desde abril de 2017?



Löw podría convocarle para la concentración previa y dejar para el último momento la decisión de mantenerle. El único amistoso previsto es contra Austria el 2 de junio.



Por detrás de Neuer, Marc-André ter Stegen (Barcelona) brilla en la selección desde que 'heredó' el puesto, en junio. Por jerarquía el número 3 es Bernd Leno (Leverkusen), pero Kevin Trapp (París SG) tendría su oportunidad si Neuer renuncia, situación que no es descartable.



- En defensa preocupan los suplentes -

Jérôme Boateng, clave en la defensa del Bayern y de la Mannschaft, está lesionado en los aductores pero es "realista" sobre sus opciones de participar en el Mundial. Con sus compañeros en Múnich Hummels y Kimmich, y Hector (Colonia) conforma el cuarteto titular.



A finales de 2017 Löw reconoció que tiene grietas en la retaguardia: "Para los puestos de laterales no tenemos tantos jugadores. En la derecha solo Kimmich está al más alto nivel internaiconal, los otros deben madurar un poco".



- Götze, posible regreso del héroe -

Alrededor de Gündogan (Mánchester City), Khedira (Juventus), Kroos (Real Madrid), Draxler (París SG) y Özil (Arsenal), quedan algunas plazas en el centro del campo, donde Alemania cuenta con más efectivos.



Los medios especulan con el regreso de Mario Götze, el goleador en la final de 2014 contra Argentina, pero ha protagonizado una temporada sin brillo en el Dortmund y no fue convocado en marzo.



Entre los que tendrán la alternativa en el primer plano internacional, posiblemente Julian Brandt (Leverkusen), Leon Goretzka (que deja el Schalke por el Bayern Múnich) o Sebastian Rudy (Bayern Múnich).



- Tres delanteros para dos plazas -

Desde la Copa de las Confederaciones 2017 que ganó Alemania parece que Timo Werner (Leipzig) se ha impuesto como delantero centro, posición libre desde la retirada de Miroslav Klose. Como suplente, Löw debe elegir entre el experimentado Mario Gomez (Stuttgart) y el ambicioso Sandro Wagner (Bayern Múnich). Incluso los dos podrían estar en la lista del martes, aunque solo uno se quedaría.



Parece segura la presencia del joven talento del Mánchester City Leroy Sané, un regateador puro de 22 años.