Dirigentes de Libre cuestionan deslealtad y arrogancia de Salvador Nasralla

La bancada de Libre no le perdona a Nasralla su traición y que diga que están comprados.

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Una lluvia de críticas está recibiendo Salvador Nasralla de parte de dirigentes y de Libre que no le perdonan la traición que les ha jugado después de haber hasta ofrendando sus vidas por defender su “triunfo” en las elecciones.

Quienes más han enfilado sus baterías contra el presentador de televisión son el diputado Jorge Cálix y la excongresista Beatriz Valle.

Cálix está molesto con Nasralla porque en sus cuentas está culpando a la oposición por haber supuestamente respaldado el aumento salarial de 50 mil lempiras.

“Bien compraditos los diputados, tanto los de Joh como los de la oposición”, escribió Nasralla. Beatriz Valle le contestó: “No sorprende que Salvador Nasralla hoy esté atacando a quienes lucharon porque ganara las elecciones inmerecidamente. Libre te hizo ganar por sacar a JOH. Arrogante. Desleal”.

“Que lástima que no me habló para preguntarme, así como me hablaba en campaña para que saliera en su defensa”, dijo, por su lado, Jorge Cálix.



