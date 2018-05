Palacio de Buckingham revela el consentimiento de la reina para la boda de Enrique

Londres, Inglaterra

Los británicos pudieron ver este sábado el consentimiento formal de la reina Isabel II de Inglaterra para el matrimonio entre su nieto, el príncipe Enrique, y Meghan Markle, publicado una semana antes de la celebración de la boda.



El Instrumento de Consentimiento, escrito intrincadamente a mano en una vitela ilustrada, es el documento, exigido por ley, por el que la reina da su visto bueno a la unión.



Enrique es el sexto en la línea de sucesión a la corona, y los seis primeros necesitan el permiso de la reina para poder casarse. En caso de no obtener ese consentimiento, tanto ellos como sus descendientes quedarían inhabilitados para heredar el trono.



El Palacio de Buckingham publicó fotos del documento que Isabel II firmó en marzo. La monarca firmó el documento con una "R" en su parte superior, la primera letra de "regina", reina en latín. En el texto utilizó el plural mayestático.



"Por la presente consentimos el matrimonio entre nuestro queridísimo nieto el príncipe Enrique Carlos Alberto David de Gales KCVO y Rachel Meghan Markle".



La sigla KCVO se refiere al estatuto de Enrique, Caballero Comendador de la Real Orden Victoriana (Knight Commander of the Royal Victorian Order), que premia el servicio personal a la monarquía.



El documento, que se entregará a la pareja tras la boda, está decorado con pinturas que representan el novio y la novia.



A la izquierda, el diseño incorpora un dragón rojo, el símbolo heráldico de Gales, y los símbolos florales de Reino Unido: la rosa de Inglaterra, el cardo escocés y el trébol irlandés.



También aparece el sello de Enrique, que incluye tres pequeñas conchas marinas, procedentes de la rama de los Spencer, la familia de su difunta madre, la princesa Diana de Gales.



A la derecha, el diseño para Meghan Markle incluye una rosa, la flor nacional de Estados Unidos, flanqueda por dos amapolas doradas, la flor del estado de California, donde nació la exactriz.



En esa parte del documento también se puede ver el puerro galés, el sello de Enrique y ramas de olivo, adoptadas del Gran Sello de Estados Unidos.



El Instrumento de Consentimiento contiene asimismo la pequeña corona de Enrique y la bandera de la Commonwealth, una organización de 53 países con lazos históricos con Reino Unido, encabezada por la reina Isabel.



La monarca nombró el año pasado a Enrique como embajador de Juventud de la Commonwealth.