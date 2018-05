Ningún estreno logra superar a “Avengers: Infinity War”

Los Ángeles, Estados Unidos

Por tercer fin de semana consecutivo, la cinta “Avengers: Infinity War” lidera la taquilla de Estados Unidos y Canadá con 61,8 millones de dólares.



Los estimados de Walt Disney Studios mostraron el domingo que la película de superhéroes aumentó sus ganancias en Estados Unidos a un total de 547,8 millones de dólares, con 1.600 millones de dólares a nivel internacional. Es la quinta película con mayores ingresos en la historia.



La exitosa película superó fácilmente a los estrenos de este fin de semana, como la comedia protagonizada por Melissa McCarthy “Life of the Party” y el thriller “Breaking In”, estelarizado por Gabrielle Union.



Con 18,5 millones de dólares, “Life of the Party” logró colocarse en segundo lugar, mientras que “Breaking In” ocupó la tercera posición con 16,5 millones.



Los estrenos de las cintas con temática materna fueron programados estratégicamente para coincidir con el fin de semana del Día de las Madres en Estados Unidos. Ambos atrajeron a audiencias mayormente femeninas.



Estimado de ingreso en taquillas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore:

1. “Avengers: Infinity War”, 61,8 millones de dólares

2. “Life of the Party”, 18,5 millones

3. “Breaking In”, 16,5 millones

4. “Overboard”, 10,1 millones

5. “A Quiet Place”, 6,4 millones

6. “I Feel Pretty”, 3,7 millones

7. “Rampage”, 3,4 millones

8. “Tully”, 2,2 millones

9. “Black Panther”, 1,9 millones

10. “Blockers”, 1,1 millones