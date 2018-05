Boletos para la final entre Motagua y Marathón ya se venden como pan caliente

Tegucigalpa, Honduras

Las taquillas del estadio Nacional se abrieron a las 8:30 am y muchos aficionados ya estaban desde las 6:00 am, la mayoría de ellos del mercado negro.



Este sector ha conseguido hasta el momento la mayoría de tickets y por cada uno le ganan 20 lempiras, excepto en los boletos de silla que se valora en 500 lempiras, pues ellos lo ofrecerán en 600 lempiras, obteniendo una ganancia de 100 lempiras por entrada.



Será hasta después de mediodía que los aficionados comiencen a llegar y se aprecien filas extensas. De momento la Policía Nacional ya está instalada en el estadio y han cerrado la mayoría de accesos, por lo que la gente tendrá que caminar unos cuantos metros.



En las cercanías de la instalación deportiva hay tres tanquetas, las cuales buscarán prevenir cualquier tragedia o enfrentamiento entre barras.



A las 10 am se dio acceso a los vendedores que hacen negocio dentro del Nacional, será a las 12 del mediodía que los abrirán para los aficionados que ya se quieran instalar.