Cardi B cierra su perfil en Instagram luego que la llamaran analfabeta

Los Ángeles, Estados Unidos

La cantante Cardi B cerró su perfil en Instagram y privatizó el de Twitter luego de responder a los insultos vertidos por la cantante Azealia Banks, quien tachó a la estadounidense de origen dominicano de analfabeta, pero además de "caricatura de mujer negra".

Todo ocurrió el pasado 11 de mayo cuando Azealia Banks, durante una entrevista radial, hizo comentarios bastante fuertes sobre la futura mamá.

“Hace dos años la conversación sobre la cultura de las mujeres negras estaba llegando a su punto más alto, como con ‘Lemonade’ (en referencia al álbum de 2016 de Beyoncé). Había una conversación realmente inteligente a nivel nacional y luego todo cambió y entonces fue como Cardi B”.

El mensaje pareció pegarle muy duro a la intérprete de "I do", pues antes de cerrar su Instagram respondió que ella hablaba como hablaba y que además ella no estaba intentando ser quien no era. Pero la cosa no paró ahí, posteriormente Cardi B publicó un extenso mensaje en el que asegura que Azealia se expresó de esa manera porque tiene problemas de inseguridad.

“No puedes entender de dónde vienen tus inseguridades y por qué no eres feliz en tu propia piel, así que piensas porque tú no puedes descifrar que puedes crear confusión para mí no estoy segura de quién soy”.

Cardi finalizó su declaración poniendo a Azealia en su lugar, escribiendo: “¡Crees que defiendes a las mujeres y haces lo contrario! ¡Te pido que encuentres la paz en tu propio corazón y la razón en tu mente!, ¡Reza por tu propio éxito antes de orar por la caída de otros!”, escribió B.

Ante tanta polémica, la futura mamá explicó a sus seguidores que cerraría su perfil, pues estaba cansada de la polémica y que deseaba disfrutar de su embarazo en un ambiente tranquilo.