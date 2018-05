Teófimo López gana vía nocaut a Vitor Freitas en el Madison Square Garden de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

El boxeador hondureño Teófimo López venció por nocaut (KO, knock-out) en tan solo un minuto y cuatro segundos al brasileño Vitor Freitas en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos este sábado.



Arropado con la bandera hondureña Teófimo hizo su entrada al cuadrilátero con una misión en su mente: ganar por nocaut el encuentro.



El combate se acabó en el primer round. Teófimo dio un acertado derechazo en la cabeza a Freitas exactamente en el oído izquierdo, lo que hizo que éste perdiera el equilibrio y cayera a la lona de donde no pudo levantarse.



"Vino hacia adentro, tiré mi golpe y sentí que lo conecté. Saludos a toda mi gente de Honduras, de España, viva Latinoamérica y México, que sin ellos no sería posible", dijo el hondureño muy emocionado tras la pelea.



"Solo tengo 20 años y todavía no estoy en mi mejor nivel. quiero seguir avanzando y a finales de este año o a principios del otro me convertiré en campeón", aseguró Teófimo quien ganó su noveno encuentro.



Hasta la fecha Teófimo ha ganado seis batallas vía nocaut.

Con su peculiar baile celebró Teófimo su gane.



