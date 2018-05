Ariela Cáceres cuenta detalles íntimos de su etapa como madre

Tegucigalpa, Honduras

Alejada de las cámaras, el set de grabación y la polémica, Ariela Cáceres de Andino deja ver su tierna faceta como madre, una en la que la noticia pasa a segundo plano y los protagonistas son Mateo Alexander y Santiago Alexander, este último aún en su vientre.

La periodista ofreció una entrevista a EL HERALDO en donde contó detalles íntimos de su vida.

Frente a las cámaras Ariela muestra un carácter fuerte, pero hemos descubierto su debilidad: Mateo. Sí, bastó unos segundos para ver cómo esta madre muere de amor por su primogénito, se muestra atenta ante el más mínimo detalle o insatisfacción del pequeño.

Todo estaba listo para la entrevista, pero Mateo estaba inquieto. Luego de ofrecerle un dulce pudimos iniciar, y claro que la pregunta indicada para iniciar fue: ¿Cómo le cambió la vida el ser madre?

Ya con Mateo en sus brazos, lo miró, suspiró y dijo: “Es una experiencia maravillosa y me cambió la vida, sin duda alguna, aprendí a ser mejor hija siendo madre”.

Siempre vemos a Ariela presentando su sección de noticias en HCH, entonces, ¿cómo distribuye su tiempo entre el trabajo y la maternidad?

“Es bien complicado porque mis horarios son difíciles, pero estoy pendiente por teléfono y llego a mi casa a jugar con él y dedicarle tiempo. Los fines de semana es de salir y hacer cosas con él, no es muy fácil, pero disfruto los momentos con Mateo”.

En cuanto a lo más difícil de ser madre, la comunicadora dijo: “Creo que no hay dificultades, pienso que todo se puede hacer sabiendo balancear y, claro, teniendo una ayuda idónea”.

Recientemente, la periodista anunció su según embarazo y le preguntamos a Ariela qué quiere, ¿un niño o una niña?

Comenzó riendo y dijo: Ya sabemos qué es -nuevamente sonríe-, vamos a tener un hermanito para Mateo que se va a llamar Santiago Alexander”.

La vida con Mateo en casa

Y es que ser madre primeriza conlleva muchos retos, es por ello que le consultamos cuál ha sido su momento más difícil como madre.

La interrogante pareció revivir un momento de angustia, y en efecto lo fue: “El 24 de diciembre me llamaron para decirme que mi hijo se fracturó una pierna, eso fue…(recuerda en silencio). Estaba trabajando, de turno y me llamaron para decirme que se había caído... resultó que se había quebrado… Verlo enyesado fue muy doloroso para mí como madre”.

Ser una comunicadora la pone diariamente frente al ojo público; quisimos saber si es lo que quiere también para su bebé. ¿En algún momento pesó no hacer pública la imagen de su hijo, esto con el objetivo de protegerlo?

“A mí no me gusta mucho publicar fotografías o videos de mi hijo porque hay personas con malos comentarios, con mal corazón, pero al final mi hijo tiene a sus padres, que somos dos figuras públicas, y va a crecer en medios - se ríe- y él es bastante extrovertido. No me gusta exponerlo, pero también sé que hay una gran cantidad de personas que nos quieren y que mantienen en sus oraciones a nuestra familia”.

Este domingo se conmemora el Día de la Madre, por lo que le preguntamos cómo es la relación con su progenitora.

Sin duda alguna su expresión cambió, con pinceladas de respeto, gratitud e incluso admiración.

Se tomó su tiempo y dijo: “Es algo muy curioso, mi padre murió hace un tiempo, yo soy la menor de tres hermanos y me quedé viviendo con ella. Mi mamá en toda esta etapa (embarazo) ha sido un gran apoyo. Ella es el amor de mi vida, es lo único que tengo, mi padre ya no está y yo sé que para ella soy muy importante”.

No podíamos poner punto y final a la entrevista sin el mensaje de Ariela en esta fecha especial y una que otra pregunta sobre algunas de sus polémicas.

Mensaje

“Me referiré más que todo a los hijos. Debemos de honrar a nuestras madres, honrarlas siempre, darle lo que podemos en vida, ya muertas no le lleven flores, porque muerta no siente nada la persona, sino que día a día si tiene de darle una flor, si quiere llevarla a comer, hágalo, pero todo en vida, ya después no hay tiempo y las lagrimas al final no sirven para nada”.

¿Ariela se ha realizado cirugías estéticas?

Me hice una rinoplastia con el doctor Cherenfant hace mucho tiempo, pero aparte de esa nada, ni bubis ni nada, todo lo que ven viene de familia -sonríe-.

¿Qué piensa cuando dicen que Ariela Cáceres es polémica?

Sin mucho rodeo, Cáceres respondió: “Que tienen razón, decir la verdad o lo que uno piensa es ser polémico, entonces pienso que tienen razón”.

¿Qué legado le quiere dejar a sus dos hijos?

Principios y valores, hay que ser buenas personas, a veces la gente parece ser buena, pero es mala y a veces otros parecemos ser malos, pero en realidad somos bueno, de buenos sentimientos y buen corazón. Creo que lo más importante es dejarles principios, valores y una buena educación, lo demás ellos tendrán que trabajar para poderlo obtener.