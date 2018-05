El termómetro de las favoritas a un mes del Mundial de Rusia 

París, Francia

Salvo España, el resto de selecciones favoritas a conquistar la Copa del Mundo convive con las lesiones de jugadores importantes, como Dani Alves en Brasil o Laurent Koscielny en Francia, a unos días de ofrecer sus listas de convocados, cuando queda un mes para que comience la competición.



Alemania: el enigma Neuer

Capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, vigente campeona del mundo, Neuer se lesionó en abril de 2017 y luego recayó en septiembre. Solo ha jugado cuatro partidos en los últimos 13 meses.



Con estos datos parece complicado que pueda estar disponible para la Copa del Mundo, pero el viernes su entrenador Jupp Heynckes abrió la puerta a su presencia.



"Soy muy optimista, creo que va a participar en la concentración" de la selección alemana, declaró el entrenador.



Neuer "participó en el 70 u 80% del entrenamiento. Mostró todas las cualidades que necesita un portero, en los saltos por ejemplo, es destacable los balones que ha parado. Esto es muy positivo, hay que ver cómo continúa", añadió. Está por ver si al menos juega la próxima semana el último partido del curso, la final de la Copa de Alemania ante el Eintracht Fráncfort.



El seleccionador alemán Joachim Low anunciará antes, el martes, su lista. El propio Neuer no las tiene todas consigo.



"No creo que pueda pensarse que puedo participar en un torneo así (el Mundial) sin jugar", reconoció el arquero de 31 años.



Del resto del plantel, el central Jerome Boateng se recupera de una lesión muscular. "Es muy realista pensar que voy a ir", señaló el jugador del Bayern Múnich.



Brasil: Neymar 'in', Alves 'out'

Al perder a Dani Alves, lesionado el martes en una rodilla y que estará de baja cerca de seis meses, Brasil se queda sin un peso pesado tanto en el campo como el vestuario.



Es difícil imaginar un jugador que le reemplace. Fagner, al que el seleccionador Tite le conoce muy bien al haber ganado juntos el título nacional en el Corinthians, también está lesionado (muslo) y será examinado el domingo por el doctor Rodrigo Lasmar, médico de la selección.



Danilo (Mánchester City) parte como favorito por una plaza de titular, pero su falta de rigor en defensa le penaliza. Rafinha (Bayern) es visto como otro candidato creíble para la lista de 23, en caso de baja de Fagner.



Estará con toda seguridad Neymar, que reanudará los entrenamientos con balón el domingo, después de los exámenes médicos favorables, anunció este sábado el París Saint-Germain. La gran estrella se lesionó en el pie derecho el 25 de febrero y fue operado a principios de marzo.



Para la lista de 23, que se desvelará el lunes, una sorpresa es posible, como la inclusión del joven de 17 años Vinicius Junior, del Flamengo pero fichado por el Real Madrid a cambio de 45 millones de euros. De esta forma podría seguir el rastro de Ronaldo (1994) o Kaká (2002), los nuevos prodigios de la época que completaron los grupos que dieron a Brasil sus dos últimos títulos.



Francia: Sin Koscielny

Laurent Koscielny, referencia defensiva de los Bleus, se rompió el tendón de aquiles en semifinales de la Europa League, "un golpe muy duro para el equipo de Francia", señaló el seleccionador Didier Deschamps.



En su ausencia, parece que la dupla formada por Raphael Varane y Samuel Umtiti será la titular, por delante de Presnel Kimpembe. Adil Rami parte como favorito para ser el cuarto central.



Los laterales son otro problema. Djibril Sidibé y Benjamin Mendy, a priori titulares, vuelven de lesión. Deschamps podría optar por llamar al experimentado Mathieu Debuchy, fuera de las listas desde septiembre de 2015.



Problema contrario tiene Deschamps en el sector ofensivo, un 'exceso' de efectivos de primer nivel. Tras los indiscutibles Griezmann, Giroud y Mbappé, deberá elegir entre: Lacazette, Lemar, Payet, Dembélé, Martial, Coman, Fekir, Thauvin, Ben Yedder...



España: Dudas en la delantera

El seleccionador Julen Lopetegui no cuenta con lesionados y todos sus jugadores importantes parecen en forma, a la imagen de Andrés Iniesta, de 34 años, brillante en sus últimos partidos con el Barcelona antes de abandonar la entidad azulgrana.



Lopetegui ofrecerá su lista el 21 de mayo y sus grandes dudas están en la delantera; con Diego Costa, Rodrigo, Morata y Aspas entre los candidatos a viajar a Rusia.



Argentina: Esperando a Agüero

Operado de la rodilla izquierda en abril, Sergio Agüero se recupera contra el reloj para llegar al Mundial. El 'Kun' es uno de los hombres que mejor se entiende en la cancha con Lionel Messi y parece que el seleccionador Jorge Sampaoli le guardará una plaza en el once. El jugador del Mánchester City deberá recuperar rápidamente el ritmo.



Sampaoli, que el lunes ofrecerá una lista con los 35 preseleccionados, dará el jueves la lista de los 23 elegidos. Tiene un problema similar a Deschamps, exceso de delanteros de gran nivel. A los Messi, Agüero e Higuaín, indiscutibles, parece que se unirá Paulo Dybala. Lautaro Martínez y Mauro Icardi podrían quedar fuera.