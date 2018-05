El desafío de ser actor en Honduras

En su más reciente papel en la serie “Revelaciones”, una producción original de go tv, de Grupo OPSA. (Foto: El Heraldo Honduras)

Gustavo Banegas

Tegucigalpa, Honduras

No se puede hablar de cine en Honduras sin mencionar a Jorge Osorto, uno de los actores que se ha encargado de darle un rostro a la cinematografía nacional.

Ya sea como un taxista en busca de su padre, como un profesor abnegado que lucha por salvar a unos de sus estudiantes de la violencia doméstica, o hasta un mendigo que oculta un secreto que puede salvar a la humanidad, este talento hondureño ha sabido dejar una huella en cada proyecto en el que ha participado.

Este 2018 el artista llega a 32 años de carrera en la actuación y, tal como él lo explica, no ha sido un camino nada fácil.

“El principal desafío de ser un actor en Honduras, y esto cualquier persona que está en este campo lo puede decir, es que no hay apoyo económico, la gente se mete a trabajar en esto porque le apasiona. Además, no existe un trabajo estable y al arte no se le toma como un trabajo serio, sino como un pasatiempo”, comenta Osorto.

El actor, que se constituyó como una figura del espectáculo desde 1986 al participar en el ya desaparecido Festival de la Canción OTI, explica que a raíz de su trayectoria se ha ganado el respeto y su trabajo es valorado, aunque él quisiera que esto también pasara con el resto de sus colegas.

“Jorge es un actor nato, de esos de verdad,

con una sensibilidad única y un gran instinto,

además de gran persona. Es un gusto

trabajar con él y haberlo conocido fue algo

especial, sin él, ‘El profe’ no hubiera sido posible”. Ángel Maldonado, cineasta

El intérprete dice que desde 2009 en Honduras se vive una gran momento para los actores que les gusta participar en el cine y en la publicidad, con la llegada de productoras al país, las cuales están valorando económicamente el trabajo de los histriones y que son oportunidades que se deben aprovechar.

“El cine es una industria incipiente en el país, y me siento como un ejemplo en ese sentido, ya que mi labor está siendo reconocida. Lo cual viene también acompañado de un valor económico”, enfatiza el actor, y agrega que hoy más que nunca hay un panorama favorecedor para los actores, ya que el apoyo para la difusión de los artes en el país ahora es más grande y se cuenta con el respaldo de los medios de comunicación para darle credibilidad al trabajo que ellos realizan día a día.

El actor también considera que las redes sociales han venido a contribuir para que haya un desarrollo del talento actoral, ya que han servido de vitrina para mostrar el potencial nacional en este campo y también como una plataforma para establecer contactos con empresas en busca de talentos.

Formación

Uno de los grandes retos para el actor en Honduras es la formación. Actualmente, en el país solo existe la Escuela Nacional de Arte Dramático, que tiene formación intensiva de tres años para las personas que deseen profesionalizarse en este campo.

“Yo no tengo una formación formal, la gente que está formada en Honduras no es mucha, hay una escuela de teatro que está a cargo de José Luis Recinos, quien para mí es uno de los mejores actores que hay en el país”, señaló, y acotó que a quienes tienen pensado dedicarse a la actuación los exhorta a prepararse académicamente en esta disciplina.

Según el actor, las productoras siempre esperan que la gente que asiste a los casting llegue preparada, y que de igual manera la gente que llega ahí preparada tiene que ser remunerada. “Ambas cosas se tienen que tomar de la mano para que cuando la gente vaya a las producciones se le pueda pagar bien”.

El actor, que también protagonizó la cinta “De lo que sea”, adelantó que uno de los aspectos que contempla la propuesta de Ley de Cine, que ya fue ingresada al Congreso Nacional por parte de organizaciones de cineastas en Honduras, es la creación de escuelas de actuación en donde se pueda especializar a las personas para el cine y la publicidad.

“La gente tiene muchas ganas de hacer cine y teatro, estaríamos hablando de que ahora también hay muchas universidades en las que se están promoviendo las artes audiovisuales. Estamos creando condiciones para que haya más academia y más preparación del arte”, resalta.

Para Jorge, la actuación es un campo al que llegó por casualidad.



Pasión

Jorge Osorto asegura que disfruta tanto de la actuación que es muy difícil elegir como favorito un solo papel entre todos los que ha interpretado.

“Siempre me han preguntado si tengo algún papel favorito, pero la verdad es que cada producción es diferente. En realidad yo disfruto actuar siguiendo cualquier papel. Porque actuar es hacer algo diferente a lo que haces”.

En cuanto a la preparación que el actor debe tener frente a un rodaje o una grabación, detalla que el memorizar debe ser algo obligatorio.

“Memorizar debe ser una obligación, de hecho muchos directores le recomiendan a uno aprenderse bien el guión y sobre esa base se puede improvisar. Es una ligereza que un actor tenga una idea del personaje y sobre eso ir a improvisar”, recalca.

En estos 32 años de carrera, el actor considera que el mejor reconocimiento, además de los aplausos del público, es el que su familia y en especial sus hijos le han brindado, al expresarle en múltiples ocasiones su admiración por los papeles realizados.