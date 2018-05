Las 5 mejores canciones que han cautivado en los mundiales de fútbol

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

La música ha sido una de las protagonistas en todos los mundiales celebrados, de hecho, muchos son recordados por las melodías que sin duda alguna son el ingrediente perfecto para ponerle ritmo y color a esta gran festividad del planeta fútbol.



Al parecer, el tener un himno para la celebración no era una prioridad en los inicios de este evento, pero varios son los artistas que desde hace años se han encargado de crear sus propias versiones para animar el macro encuentro entre diversos países y, a su vez, compartir a través del compás de las notas musicales el sentimiento que la fiesta del fútbol genera en diversos cantantes.



Shakira es una de las principales animadoras del Mundial y así lo ha demostrado en diversas ocasiones, la esposa del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, logró tocar la cima del éxito con "Esto es África (Waka-Waka)", durante el Mundial de 2010 que no para de sumar visitas en YouTube.



La encantadora Jennifer López fue la encangarda de inaugurar oficialmente, junto con Pitbull y Claudia Leitte, la competición deportiva de la edición 2014. Sin embargo, todo apunta que el protagonismo de ese Mundial siguió orientado en dirección al éxito de la colombiana Shakira.

Por ende, sin importar el orden, este lunes le presentamos cuáles han sido los hits que han enamorado en las Copas del Mundo.



1. La mejor canción de un Mundial es para Shakira con su tema 'Esto es África (Waka-Waka)´, creado para la competición de Sudáfrica 2010, donde conoció a su actual pareja, Gerard Piqué.





2. "La Copa de la Vida", creado por Ricky Martin para la competición de 1998 en Francia, es otro de los mayores éxitos de los hits mundialistas.





3. 'Waving Flag', lanzada por K'naan e interpretada posteriormente por el artista David Bisbal en su versión español, se convirtió en un éxito total cuando una de las empresas de refrescos la eligió como himno promocional del Mundial de Sudáfrica de 2010.



4. El músico Pitbull invitó a Jennifer López y a la estrella basilera Claudia Leitte a cantar 'We are one', un hit con ritmos típicos cariocas que, a pesar de ser una melodía en Brasil, no ha gozado de tanta aceptación en el mundo.





5. Por su parte, el intérprete de "Felices los 4" junto al artista Jason Darulo son los encargados de la melodía para el Mundial Rusia 2018. El tema denominado 'Colors', combina el dance pop con un mensaje de inclusión racial, multiculturalidad e invita a los fanáticos del fútbol a enseñar los colores de sus banderas.