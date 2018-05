Parodia sobre Cristiano Ronaldo desata carcajadas en el Festival de Cannes

Cannes, Francia

Un futbolista con un sorprendente parecido a Cristiano Ronaldo, unos perros peludos gigantes y unas villanas gemelas. Estos son algunos de los protagonistas de "Diamantino", un filme delirante que desató carcajadas este viernes en el Festival de Cannes.



Con elementos surrealistas, como unos cachorros peludos gigantes o una científica clonadora, la película cuenta la historia de Diamantino, el futbolista estrella de Portugal. En el partido más importante de su vida no consigue marcar gol y empieza su particular descenso a los infiernos, en el que sus malvadas hermanas harán todo lo posible para seguir enriqueciéndose a su costa, incluyendo el blanqueo de dinero.



Entretanto, la crisis de refugiados se mezclará en la trama y el multimillonario futbolista querrá adoptar a un niño, mientras una científica buscará clonar sus genes para crear un superequipo de fútbol.



Además del gran parecido físico entre el actor principal, Carloto Cotta, y Cristiano Ronaldo, hay otros detalles en el filme que recuerdan al delantero estrella del Real Madrid: el culto por el cuerpo, la ropa de su propia marca, un lujoso yate...



Para su ópera prima, los directores, Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, buscaban "un personaje principal simple, icónico y carismático", según explican en un comunicado.



"Diamantino es un icono, un mito, que termina en medio de una tierna historia de amor improbable, enredado en una infinidad de maquinaciones políticas", agregan.



Esta coproducción francesa, portuguesa y brasileña, fue presentada en la Semana de la Crítica, una sección paralela dedicada a los nuevos talentos.



"Mezcla de ciencia ficción, filme de horror, policíaca y comedia romántica", según sus creadores, la cinta creó tanta expectativa que las proyecciones tuvieron que colgar el cartel de "completo".



- El filme "más raro" de Cannes -

Pero este tratamiento delirante de la historia no impide que se aborden cuestiones de actualidad, como la crisis de los refugiados, el auge de los partidos de extrema derecha o las relaciones transgénero.



"Como cualquier cuento de hadas, quisimos que fuera divertido, pero proponer al mismo tiempo una nueva perspectiva sobre lo que pasa en el mundo", subrayan los directores.



La prensa destacó la originalidad de la propuesta de Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt, que al ser su primer largometraje competirá por la Cámara de Oro, un galardón que el Festival otorga a la mejor ópera prima.



El filme "más raro" de Cannes, escribía Hollywood Reporter, asegurando que no pasa a menudo en Cannes que algo te sorprenda completamente, como es el caso de "Diamantino".



Para el crítico francés Philippe Rouyer, de la revista Positif, se trata de la cinta más "loca" de este año. "Una mezcla de cuento de hadas y James Bond, con una estrella de fútbol que ve cachorros gigantes cuando va a marcar en el campo de fútbol. Una burbuja de placeres".