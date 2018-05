El sábado se conocerá si ex primera dama de Honduras, Rosa Elena de Lobo, se defenderá en libertad  

Tegucigalpa, Honduras

La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, podría pasar el Día de la Madre fuera de la prisión. Será este sábado que la jueza que conoce el caso determinará si la imputada podrá defenderse en libertad.

La audiencia se reanudará a las 10:00 de la mañana, luego que la revisión de medidas a favor de la esposa del ex presidente Porfirio Lobo Sosa fuera cancelada este viernes a pocos minutos de haber iniciado en el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción de la capital.



La defensora de la ex primera dama, Rosa Bonilla, explicó que la audiencia es técnica y que no tiene nada que ver con el fondo del proceso. "Únicamente con dos aspectos, la regular obtención de pruebas y la presencia del imputado en juicio. Si se logra esos medios de prueba que es lo que acreditamos debe dejarla en libertad".



Además, confesó que se ofreció una fianza depositaria a cambio de que "Rosita" se defienda en libertad, sin embargo se negó a revelar la cifra hasta que el órgano jurisdiccional lo admita o lo rechace.



La revisión de medidas fue solicitada el miércoles anterior por la defensa de Bonilla, luego que la Corte de Apelaciones modificara los delitos de lavado de activos y malversación de caudales a fraude y apropiación indebida.