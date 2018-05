Georgina Chapman, esposa de Harvey Weinstein, rompe el silencio tras el escándalo de abuso sexual

Nueva York, Estados Unidos

La esposa del poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein caído en desgracia, la diseñadora británica Georgina Chapman, rompió su silencio en una entrevista con Vogue en la que asegura que "nunca" sospechó nada malo de su marido y que fue muy "naif".



"Hubo una parte de mí que fue terriblemente naif. Claramente, fui tan naif", dijo Chapman, de 42 años, en una larga entrevista con Vogue publicada el jueves, siete meses después de que estallaron las denuncias contra su marido por acoso, agresión sexual o violación de más de 100 mujeres.



"Tenía lo que yo pensaba era un matrimonio feliz. Amaba mi vida", sostuvo la diseñadora, fotografiada para la entrevista por Anne Leibovitz en una playa rocosa. Consultada sobre si alguna vez sospechó algo raro de su marido, respondió: "Absolutamente no. Nunca".



Chapman, cofundadora de la marca Marchesa, se casó con Weinstein en 2007 y la pareja tuvo dos hijos. Dejó a su esposo poco después del estallido del escándalo, y ahora están divorciándose.



"Perdí 10 libras en cinco días. No podía mantener la comida dentro", relató.



El escándalo estalló tras sendos artículos publicados en octubre por la revista New Yorker y el diario New York Times. La carrera de Weinstein quedó arruinada, la policía lo investiga, su productora se declaró en quiebra y el escándalo dio nacimiento al movimiento #MeToo contra el acoso sexual que ha derribado a hombres poderosos en varias industrias, de la música a los medios, pasando por la política.



Chapman huyó de Nueva York a Los Angeles y luego a Londres, y dice que no salió de su casa durante cinco meses.



"Me sentía tan humillada y destrozada", dijo.